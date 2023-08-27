РФ перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу на Кольському півострові

Після удару по військовій авіабазі РФ Енгельс окупанти перекинули свою техніку далі від кордонів України.

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РФ перекинула Ту-95 на Кольський півострів / Вікіпедія, Міноборони РФ

Кілька стратегічних бомбардувальників Росія перекинула на авіабазу Оленья на Кольському півострові.

Як пише фінське видання Ilta-Sanomat, про це свідчать останні опубліковані супутникові знімки.

Зокрема, супутникове фото зафіксували розташування на авіабазі російських військових літаків.

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На авіабазі зафіксовані бомбардувальники Ту-95, Ту-160 і Ту-22М3. Також на авіабазі Оленья помічений транспортний літак РФ Ан-22.

Додамо, що після удару по військовій авіабазі РФ Енгельс окупанти перекинули свою техніку далі, за межі досяжності українських ударів.

Раніше експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі. Олександр Коваленко розповів, що Москва практично не захищена ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ полює за Storm Shadow і бомбить авіабази ЗСУ. Москва запустила десятки ракет далеко на західні регіони України, націлившись на авіабази ЗСУ.

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