РФ перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу на Кольському півострові

Кілька стратегічних бомбардувальників Росія перекинула на авіабазу Оленья на Кольському півострові.
Як пише фінське видання Ilta-Sanomat, про це свідчать останні опубліковані супутникові знімки.
Зокрема, супутникове фото зафіксували розташування на авіабазі російських військових літаків.
На авіабазі зафіксовані бомбардувальники Ту-95, Ту-160 і Ту-22М3. Також на авіабазі Оленья помічений транспортний літак РФ Ан-22.
Додамо, що після удару по військовій авіабазі РФ Енгельс окупанти перекинули свою техніку далі, за межі досяжності українських ударів.
Раніше експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі. Олександр Коваленко розповів, що Москва практично не захищена ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ полює за Storm Shadow і бомбить авіабази ЗСУ. Москва запустила десятки ракет далеко на західні регіони України, націлившись на авіабази ЗСУ.
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