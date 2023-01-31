РФ і Білорусь почали тренуватися спільно воювати: чим це загрожує Україні

Армії Росії та Білорусі упродовж тижня тренуватимуться на території РБ, як проводити спільні військові дії. Після цього буде ще навчання в РФ.

РФ і Білорусь почали "спільні штабні тренування"/ сайт Кремля, Міноборони Білорусі

У Білорусі у вівторок, 31 січня, стартували "спільні штабні тренування" з військовими країни-агресорки Росії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РБ. Зазначається, що ці тренування триватимуть упродовж тижня.

"Сьогодні у Збройних силах Республіки Білорусь розпочинається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил)", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

Темою навчання є наступна: "Прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Армії двох країн за цей час "відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".

При цьому в оборонному відомстві Білорусі кажуть, нібито спільні заходи мають на меті підвищити сумісність органів військового управління РБ та країни-агресорки РФ.

Ці навчання є черговим етапом підготовки до спільних навчань "Щит Союзу-2023", які заплановані на території Росії у вересні 2023 року.

Загроза Україні під час військових навчань РФ і Білорусі

Раніше звучала думка, що Росія під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Таку думку висловив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Він зазначає, що таке прикриття дасть змогу РФ пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

Військовий експерт і головний редактор спеціалізованого видання Defense Express Олег Катков казав, що Україна розуміє, до чого можуть призвести спільні авіаційні навчання Росії та Білорусі. І тому генерали ЗСУ готуються до можливого відбиття атак з того боку. За його словами, наявність потужного авіаційного угруповання в Білорусі в Генштабі вважали тригером до російського наступу.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський зазначав, що захисники України ламають плани російських окупантів. Вони зупинили наступ загарбників на кількох напрямках. Тому Путін може перенести терміни запланованого наступу.

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