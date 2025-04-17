'Реверанс для РФ': названо несподіваний нюанс у виведенні військ США з Європи

США в рамках переговорах із Кремлем можуть спробувати використати тему виведення військ з Європи в якості дипломатичного жесту, сказав Світан.

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Як США можуть використати виведення 10 тисяч військових з Європи / Колаж Главред, фото: U.S. Department of Defense у Flickr, скріншот із відео

Про що сказав Світан:

Виведення 10 тисяч військових США з Європи не є "запрошення" Путіну для атаки

США можуть використати цю тему для реверансу в бік Кремля

Виведення 10 тисяч американських військових з Європи не може стати "запрошенням" для Путіна напасти на якусь із східноєвропейських країн. США можуть використати тему американських військ в рамках переговорів з РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він зазначив, що для того, щоб "запросити" Путіна, потрібно розгромити всі європейські збройні сили на конкретному напрямку, а не просто вивести 10 тисяч американських військових, які були залучені для охорони вантажів.

Причиною нинішньої ситуації є завершення дії пакета американської військової допомоги обсягом 60 мільярдів доларів, ухваленого минулого року.

"Так, ці поставки ще будуть заходити в Україну ще кілька місяців. Але через якийсь час американців переведуть, бо їм нічого стане супроводжувати - американську допомогу не продовжено", - сказав Світан.

Експерт також зазначив, що якщо Трамп раптом ухвалить рішення про нову допомогу Україні, американські військові залишаться в країнах Східної Європи, виконуючи функції з охорони постачань, супроводу вантажів, ведення документації тощо.

"Тож у виведенні 10 тисяч американських військовослужбовців з європейських країн точно немає жодного "запрошення" для Росії кудись наступати або десь просуватися", - наголосив він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

Єдиний важливий нюанс, за словами Світана, полягає в тому, що Трамп наразі потребує поступок від Москви щодо ситуації на Близькому Сході, насамперед у питанні нерозповсюдження ядерної зброї Іраном. У цьому контексті інформація про можливе виведення частини американських військових із Європи може використовуватися як дипломатичний жест на адресу Кремля. Проте фактично жодного відведення наразі не відбувається, адже 10 тисяч американських військовослужбовців залишаються на своїх позиціях.

"Однак як реверанс, таке собі запрошення до конструктивної розмови американці цей момент можуть використати", - резюмував він.

Виведення військ США з Європи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Роман Світан висловився щодо ймовірного рішення США скоротити свій військовий контингент у Східній Європі.

Як повідомляє Bloomberg, у Європі серйозно сприймають заяви президента Дональда Трампа про зменшення американської військової присутності на континенті. Джерела видання в європейських урядових колах вказують, що США попереджають союзників про можливі ротації військ, щоб не допустити ослаблення оборони НАТО перед загрозою з боку Росії на східному фланзі.

Політичний експерт Тарас Загородній зауважив, що нинішній підхід Вашингтона призводить до ослаблення ролі НАТО. За його словами, США втратили інтерес до Європи й нині зосереджуються на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де головною загрозою вважають Китай.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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