"Зруйнував світовий порядок": Путіна взяли в облогу на Генасамблеї ООН

Ентоні Блінкен / Reuters

Президент РФ Володимир Путін і Росія руйнує міжнародний порядок.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Раді Безпеки ООН, оголошена мобілізація в РФ і фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України - презирство до Організації Об'єднаних Націй, пише CNN.

"Світ не може допустити, щоб це зійшло з рук президенту Володимиру Путіну. Те, що президент Путін вибрав на цьому тижні, коли велика частина світу збирається в Організації Об'єднаних Націй, щоб підлити масла у вогонь, який він розпалив, демонструє його крайнє презирство до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН і цієї Ради", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, тепер колективний Захід повинен закликати Путіна припинити "той жах, який він почав".

"Скажіть йому, щоб він перестав ставити свої інтереси вище інтересів решти світу, включаючи свій власний народ. Скажіть йому, щоб він перестав паплюжити цю пораду і все, за що він стоїть", - заявив політик.

При цьому він нагадав, що "де б не відступала російська хвиля, виявляли жах, що залишився після неї" - Буча, Ірпінь, Ізюм – виявляли масові поховання, а ті, що вижили розповідав про тортури.

Блінкен також закликав Росію припинити брязкати ядерною зброєю, назвавши загрозу Путіна використовувати "всі системи зброї", доступні Росії, "загрозливими, враховуючи намір Росії анексувати великі ділянки України в найближчі дні".

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, раніше Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Путін цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе кошти".

Президент Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство не дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

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