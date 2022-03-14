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Путін за 2 тижні зруйнував 30 років економіки Росії: у США заявили про готовність Москви до діалогу

14 березня 2022, 09:48

Глава РФ Володимир Путін, як і раніше, має намір знищити Україну, сказала Венді Шерман.

Путина
Путіну за 2 тижні війни з Україною вдалося зруйнувати 30 років економічного розвитку Росії - Шерман / Reuters

Росія демонструє "ознаки готовності" до реального і серйозного процесу перемовин, проте Путін, як і раніше, прагне до знищення України. Тиск на Москву призвів до певних результатів. Главі Кремля всього за 2 тижні вдалося зруйнувати 30 років економічного розвитку своєї країни. Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

У інтерв'ю Fox News Sunday вона сказала про те, що з'явилися ознаки готовності Росії до "реальних і серйозних перемовин". При цьому президент Путін, як і раніше, прагне до ліквідації української держави.

За її словами, тиск на Москву вже призвів до перших результатів. За 2 тижні військового вторгнення Росії в Україну Путін зміг зруйнувати 30 років економічного розвитку своєї країни.

Також дипломатка додала, що США продовжать роботу над припиненням військового конфлікту і створенням гуманітарних коридорів.

"З того часу, як адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів допомоги безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої війни. Наша мета - застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, отримати гуманітарні коридори", - підкреслила Венді Шерман.

Нагадаємо, новий раунд перемовин України та Росії, спрямований на врегулювання військового конфлікту, очікується 14 березня. Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, сторони обговорюють документи, які включатимуть безліч аспектів. Серед них припинення війни, виведення військ РФ з території української держави та мирна угода. Україна вимагатиме гарантій безпеки і компенсацію для відновлення зруйнованої інфраструктури.

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новини США Володимир Путін новини України війна Росії та України
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