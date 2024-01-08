Бої за Авдіївку тривають, окупанти штурмують з усіх напрямків - ISW

Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 7 січня заявив, що російські війська третій день ведуть активні штурмові дії.

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Підтверджених змін лінії фронту на Авдіївській ділянці не було / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Zelenskiy/Official

Російські окупаційні війська ведуть штурмові дії в усіх напрямках у бік Авдіївки Донецької області та завдають авіаударів по місту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 7 січня заявив, що російські війська третій день ведуть активні штурмові дії.

"7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було", - йдеться у повідомленні.

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Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового і Авдіївського коксохімічного заводу на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського і Водяного.

Зазначається, що підрозділи 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") продовжують діяти поблизу Авдіївки.

Війна на Донбасі - карти боїв / understandingwar.org

Бої за Авдіївку

З 5 січня росіяни почали наступ на Авдіївському напрямку після декількох днів відносного зниження активності. Сили оборони продовжують утримувати позиції по всій лінії зіткнення.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що варто очікувати чергової хвилі загострення ситуації в Адвіївці.

Військовий експерт Юрій Федоров заявив, що поки російським військам не вдасться захопити Авдіївський коксохім, оточення міста залишатиметься неможливим.

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