Вихід ЗСУ з Курщини та мирні переговори: якою буде війна в 2025 році - прогноз

Країни Заходу підштовхують Київ до діалогу із РФ, оскільки не бачать в України значних ресурсів для ведення тривалої війни, зазначає експерт.

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Якою буде війна у 2025 році - експерт зробив прогноз / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео YouTube

Агресивна війна Росії проти України в 2025 році може зазнати кардинальних змін. Зокрема, країни Заходу будуть деталі активніше тиснути на Україну для проведення прямих переговорів з Москвою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Якщо Україна, через різні причини, вийде з Курської області, можуть початися мирні переговори. Ми зараз не говоримо про те, чому це може статися: за особистим бажанням, після великого прохання з боку Заходу чи через те, що нас звідти витиснуть. Нас підштовхують до переговорів, а до вирішення питання з Курщиною Росія за стіл переговорів не сяде", - вказує він.

На думку Ступака, міжнародні партнери підштовхують Україну до переговорів з Росією не через ворожі наміри, а, тому що бачать, що в нас недостатньо ресурсів для тривалого ведення війни. Експерт наголошує, що важливо реалістично оцінювати наявні можливості.

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"Навіть президент Чехії Петр Павел - великий друг України - але і він, як військовий, бачить наші ресурси і каже, що потрібно зупинитися", - додає Ступак.

Він також вважає, що на підконтрольних Україні територіях потрібно створити такі умови життя, щоб люди на окупованих територіях самі прагнули приєднатися до нас. Це нагадує ситуацію з падінням Берлінської стіни, яку руйнували не західні, а східні німці, оскільки вони прагнули жити, як на Заході.

"Пити пепсі-колу, їздити за кордон, подорожувати і дивитися фільми на відеомагнітофоні. А не жити під керівництвом Штазі, носити сіре пальто і дотримуватися комуністичного ладу", - резюмував він.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресора Росії знаходяться на відстані двох кілометрів від Курахового в Донецькій області, зазначає повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

За словами експерта Івана Ступака, ситуація в районах Курахового, Селидового та Часового Яру залишається вкрай важкою, адже стратегічна мета Росії полягає в тому, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Окрім того, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), протягом доби 14 жовтня російські війська повернули контроль над частиною території в районі головного виступу України в Курській області РФ.

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