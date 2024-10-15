Вихід ЗСУ з Курщини та мирні переговори: якою буде війна в 2025 році - прогноз

Агресивна війна Росії проти України в 2025 році може зазнати кардинальних змін. Зокрема, країни Заходу будуть деталі активніше тиснути на Україну для проведення прямих переговорів з Москвою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
"Якщо Україна, через різні причини, вийде з Курської області, можуть початися мирні переговори. Ми зараз не говоримо про те, чому це може статися: за особистим бажанням, після великого прохання з боку Заходу чи через те, що нас звідти витиснуть. Нас підштовхують до переговорів, а до вирішення питання з Курщиною Росія за стіл переговорів не сяде", - вказує він.
На думку Ступака, міжнародні партнери підштовхують Україну до переговорів з Росією не через ворожі наміри, а, тому що бачать, що в нас недостатньо ресурсів для тривалого ведення війни. Експерт наголошує, що важливо реалістично оцінювати наявні можливості.
"Навіть президент Чехії Петр Павел - великий друг України - але і він, як військовий, бачить наші ресурси і каже, що потрібно зупинитися", - додає Ступак.
Він також вважає, що на підконтрольних Україні територіях потрібно створити такі умови життя, щоб люди на окупованих територіях самі прагнули приєднатися до нас. Це нагадує ситуацію з падінням Берлінської стіни, яку руйнували не західні, а східні німці, оскільки вони прагнули жити, як на Заході.
"Пити пепсі-колу, їздити за кордон, подорожувати і дивитися фільми на відеомагнітофоні. А не жити під керівництвом Штазі, носити сіре пальто і дотримуватися комуністичного ладу", - резюмував він.
Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресора Росії знаходяться на відстані двох кілометрів від Курахового в Донецькій області, зазначає повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.
За словами експерта Івана Ступака, ситуація в районах Курахового, Селидового та Часового Яру залишається вкрай важкою, адже стратегічна мета Росії полягає в тому, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Окрім того, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), протягом доби 14 жовтня російські війська повернули контроль над частиною території в районі головного виступу України в Курській області РФ.
Інші новини:
- Десятки "двухсотых" и раненых: названы катастрофические потери РФ на востоке
- Враг активизируется: военный назвал два рискованных направления
- Повышение налогов произойдет со дня на день: глава ВР подписал законопроект
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред