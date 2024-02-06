Путін планує нову війну в Європі: експерт назвав, які країни під загрозою

Володимир Путін розглядає сценарій нападу на окремі країни НАТО, не виключає Дмитро Снєгирьов.

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/ Главред, скрін

Колишні бойовики бандформувань ПВК "Вагнера" готують окремі частини білоруської армії до можливих операцій у Сувалкському коридорі, заявив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що раніше країна-агресор Російська Федерація випробувала свою систему РЕБ і "поклала" стільниковий зв'язок та Інтернет на значній частині території Польщі та країн Балтії.

"Відповідно, перекидання "вагнерівців" на територію Білорусі та проведення спільних навчань відбувається на тлі дипломатичного та військового тиску щодо можливості реалізації операції в Сувалкському коридорі. Тобто сухопутного коридору, який, на думку росіян, має з'єднати республіку Білорусь із російським анклавом у Калінінградській області. До цього вони готуються", - попередив військовий експерт.

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Він вважає, що диктатор Володимир Путін розглядає сценарій нападу на окремі країни НАТО - країни Балтії.

"І невипадковою є дзеркальна відповідь з боку країн НАТО, а саме проведення безпрецедентних широкомасштабних навчань з моменту закінчення Холодної війни. Причому відбулася низка навчань - як морська компонента, так, відповідно, зараз сухопутна і повітряна. Тобто це свідчить, що в Європі серйозно ставляться до російської загрози. У РФ, на жаль, є можливості для ведення військових дій за межами України. І перекидання "Іскандерів" і в Калінінградську область, і на територію Білорусі яскраво свідчать, що росіяни намагатимуться реалізувати цей сценарій", - додав Снєгирьов.

Раніше експерт дав прогноз про те, що РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри та навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання. Навчання продемонструють здатність Альянсу швидко реагувати і розгортати війська для підтримки оборони Європи в разі потенційної загрози.

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