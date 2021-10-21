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Путін озвучив строки заповнення другої нитки СП-2 технічним газом

21 жовтня 2021, 22:13

Росія завершить роботи по заповненню другої нитки труби Північного потоку-2 вже в кінці поточного року.

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Путін висловився про Північний потік-2 / Reuters

У понеділок, 18 жовтня, було завершено заповнення першої нитки Північного потоку-2. Президент Росії Володимир Путін назвав терміни завершення процедури по другій нитці.

За його словами, Росія завершить роботи по заповненню другої нитки труби Північного потоку - 2 вже в кінці поточного року, орієнтовно в середині, або ж під кінець грудня.

"До кінця поточного року - в середині, в кінці грудня - буде завершена технологічна робота по заповненню другої газової труби Північного потоку-2, - зазначив президент РФ.

Раніше Главред писав про те, що президент РФ Володимир Путін, 6 жовтня, допустив можливість збільшення обсягів транспортування газу до Європи на 15%. Після цього ціна різко знизилася до 980 доларів.

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Газова криза в країнах Євросоюзу пов'язують з кількома факторами, в числі яких низькі запаси газу в підземних сховищах Європи і позиція Газпрому, який відмовляється від додаткових поставок газу шляхом газотранспортної системи України.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на 2021 рік росіяни забронювали менше потужностей для поставок газу в європейські країни, а зараз поставили ЄС ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і зниження цін на газ, або високі ціни на паливо і проблеми з його поставками через територію України.

У компанії-операторі ГТС України дотримуються точки зору, згідно з якою високі ціни на газ в Європі є результатом політики Газпрому. Росіяни торгуються за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації магістралі СП-2.

Віце-прем'єр Уряду РФ Олександр Новак 14 жовтня заявив, що проєкт СП-2 практично готовий до запуску.

Журналісти Politico дізналися, що адміністрація Байдена не має наміру зупиняти Північний потік-2 за допомогою санкцій. За даними американського ЗМІ, при каденції чинного господаря Білого дому санкцій з боку президента проти проекту Газпрому не буде.

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новини Росії Володимир Путін Північний потік-2
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