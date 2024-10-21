Путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі на розграбування людям Кадирова

Росіяни повністю демонтували і відправили в РФ виробничу лінію вартістю 220 млн. доларів.

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Розграбовування металургійного комбінату в Маріуполі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін віддав контроль над Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча близьким до Рамзана Кадирова людям. Вони розграбовують комбінат. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що серед тих хто наразі контролює комбінат є особа, на ім'я Руслан Геремеєв.

"Він, а також заступник голови міністерства будівництва і ЖКГ Чечні Вахіт Геремеєв являються родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова. При цьому , половину акцій OOO "ММК Ілліча", який наразі контролює завод, отримав його син Валід", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними WSJ, наразі повним ходом йде розграбування комбінату. Зокрема, звідти часто виїжджають вантажівки з прокатними виробами. Вони вирушають у бік Росії.

Також росіяни повністю демонтували і відправили в РФ виробничу лінію вартістю 220 млн. доларів. Вона була встановлена на комбінаті незадовго до повномасштабного вторгнення.

Видання також підкреслює, що ще осінню 2022 року московська торгова компанія вивезла із заводу сталевої продукції на 380 тисяч доларів. Також відомо, що деякі російські компанії регулярно продавали вугілля та іншу продукцію, що залишилися на заводі. А на початку січня 2023 року в Узбекистан було експортовано партію металовиробів на 50 тисяч доларів.

"Пізніше частка Валіда Корчагіна перейшла до іншої людини, але її також пов'язують з Рамзаном Кадировим, - керівника московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаша Дадашова. При цьому Геремеєви й надалі займаються заводом", - повідомляють в WSJ.

Видання нагадало, що Вахіт Геремеєв розповідав російським ЗМІ про те, що на заводі все було заміновано. За його словами, він закохався в завод і "вже майже став металургом". Він нібито планує відновити його роботу до 2026 року.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Співпраця Путіна з Кадировим - що відомо

Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж раніше говорив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров публічно оголосив так звану "кровну помсту" одразу кільком російським політикам. Через це його може чекати "сценарій" Євгенія Пригожина.

Експерт Іван Яковина вважає, що глава Кремля Володимир Путін абсолютно залежний від волі Рамзана Кадирова. Політичний оглядач переконаний, що саме Кадиров може загнати російського диктатора в глухий кут.

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