"Путін обпікся": окупанти не можуть переломити ситуацію на фронті

У Росії почалися проблеми з набором солдатів в армію, навіть за рекордних для низки регіонів РФ виплат.

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Попри спроби командування і влади, набирати необхідну кількість бажаючих воювати в РФ не вдається / Колаж: Главред, фото: flickr

Російський диктатор Володимир Путін суттєво збільшує виплати для росіян, які погоджуються йти воювати в Україну. І хоч подекуди ці суми досягти рекордних показників, в армії країни-агресора РФ почалися проблеми із набором.

Потік бажаючих зменшився. Не виключено, що і через самого Путіна, який обпікся на мобілізації. Адже після її оголошення 1,5 мільйона росіян втекли до сусідніх країн і негатив від мобілізації 300 тисяч в цілому був дуже великий. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, можливо, зараз Путін вирішив йти іншим шляхом, а саме за рахунок стимулів. Кремлівський диктатор, схоже, готовий збільшувати стимулювання, щоб уникнути необхідності приймати рішення щодо мобілізації.

"У Росії зараз немає чисельної переваги на фронті. Щоб її створити, знадобиться не один місяць, оскільки у Росії, як і у нас, обмежена пропускна спроможність учбових центрів. Відповідно, РФ не має змоги одномоментно взяти і поставити 300 тисяч багнетів до ладу, щоб переломити ситуацію на фронті. Мабуть, збирається воювати у довгу", - каже політолог.

Дивіться відео про проблеми з поповненням лав армії РФ:

Він додав, що зупинити клацанням пальців увесь процес неможливо, коли є контракт, найняті люди і закуплена сировина. Потрібно і кудись діти продукцію. Адже якщо немає війни, то і не буде такого обсягу споживання.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Втрати в окупаційній армії РФ - що відомо

Нагадаємо, Сили оборони України унеможливили проведення окупаційними військами РФ наступу на Харківському напрямку. Тож тепер з військового погляду є безглуздим для ворога завдання утримувати бодай якісь населені пункти, що не мають стратегічного, чи хоча б оперативного значення. Крім того ворог зазнав великих втрат, які перекрити для відновлення наступу не в змозі.

Нещодавно у розпорядження українських партизан потрапили документи, що підтверджують втрату боєздатності 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти ворога. Це стосується і мінометної батареї та відділення FPV-Дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень.

Раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор РФ втратила більше 600 тисяч солдатів. Такі численні втрати ворожа армія може витримувати тільки за рахунок можливості поповнювати людський ресурс. Однак британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що продовжувати у тому ж темпі компенсувати втрати на фронті Росія зможе ще трохи більше 2 років.

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