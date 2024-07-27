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Втрати будуть шалені: британський полковник припустив, що принесе поразку РФ

Анна Косик
27 липня 2024, 19:52
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Війська РФ продовжують агресію в Україні зокрема через можливість поповнювати свої лави новим "гарматним м'ясом", однак вона ще буде в них недовго.
ВСУ
Ворог ще недовго зможе перекривати масштабні втрати на полі бою / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор РФ за даними розвідки Міноборони Великобританії втратила більше 600 тисяч солдатів. Такі численні втрати ворожа армія може витримувати тільки за рахунок можливості поповнювати людський ресурс.

Однак полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що продовжувати у тому ж темпі компенсувати втрати на фронті Росія зможе ще трохи більше 2 років. Пояснює він це 24 каналу тим, що в РФ відправляють на фронт непідготовлених бійців.

Бреттон-Гордон наголошує, що без відповідної підготовки солдати РФ не можуть проявити себе на полі бою, на відмінну від ЗСУ. Російські військовослужбовці хіба знають, як тримати гвинтівку у руках.

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"Якщо подивитися на новобранців, які вступають до російської армії, це не представники багатих й елітних верств суспільства, з Санкт-Петербурга чи Москви, які ухиляються від призову. Росії доведеться скоро почати призивати і їх також, тому вона не зможе витримати війну це понад 2 роки", - каже він.

Водночас британський військовий застерігає, що навіть після поразки РФ буде небезпечною для України і Заходу в цілому. Атаки не припиняться не лише фізично бомбами, але й в інших видах діяльності.

"Настав критичний момент для України, тому Захід, а особливо європейські країни, повинні забезпечити її всім необхідним для перемоги над росіянами в найближчі декілька місяців. Інакше ситуація може ускладнитися. Деякі припускають, що Трамп стане президентом США, а він та його кандидат у віцепрезиденти Ді Венс раніше заявляли, що можуть припинити підтримку України", – підсумував полковник.

Хто такий Геміш де Бреттон-Гордон?

Геміш де Бреттон-Гордон - експерт з хімічної зброї. Він був офіцером британської армії протягом 23 років і командував об’єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО з ХБРЯ. Він є запрошеним лектором з боротьби зі стихійними лихами в Борнмутському університеті, пише Вікіпедія.

Втрати армії РФ - що відомо

Нещодавно у результаті успішної бойової роботи на східному напрямку українські підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 2747 вогневих завдань. При цьому російські окупанти втратили 1063 військовослужбовці.

Раніше стало відомо, що попри відхід із населеного пункту Кринки, на Херсонщині ЗСУ продовжують виконувати завдання на Лівобережжі та знищують як і живу силу противника, так і техніку.

Нагадаємо, росіяни втратили чверть літаків Іл-76 через власну недбалість. Використання неякісних запчастин вивело з ладу одразу 5 бортів Іл-76 Міністерства оборони країни-агресора Росії.

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війна в Україні російські війська
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