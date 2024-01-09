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Виробництво зброї і технологій для України: у Білому домі провели важливі переговори

Юрій Берендій
9 січня 2024, 08:29
У Білому домі зазначили, що Україні потрібен технологічний ривок для покращення динаміки бойових дій на користь ЗСУ.
Виробництво зброї і технологій для України: у Білому домі провели важливі переговори
У Білому домі провели зустріч із виробниками зброї / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Представники Білого дому провели зустріч в понеділок з приблизно десятком керівників венчурних фірм, технологічних та оборонних компаній з метою збільшення зацікавленості адміністрації Байдена в підтримці забезпечення України найсучаснішим американським обладнанням. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених представників адміністрації Білого дому.

"Розмова була зосереджена на низці систем, в тому числі на безпілотних літальних апаратах, на тому, як протидіяти безпілотним літальним апаратам, що надходять, а також на вирішенні проблеми розмінування", - повідомив один з посадовців під час телефонної розмови після п'ятигодинної зустрічі з групою журналістів.

Зазначається, що на зустрічі були присутні близько 12 керівників американських компаній, які працюють у сфері технологічної та оборонної промисловості.

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Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав цю зустріч, щоб наполягти на "посиленні уваги до допомоги Україні в подоланні цих ключових технологічних викликів, які, як вони визначили, гальмують їхній прогрес і динаміку на полі бою", - сказав другий представник адміністрації.

Ключові члени Ради національної безпеки зустрілися з керівниками компаній Fortem Aerospace, компаній оборонних технологій, таких як Palantir Technologies Inc (PLTR.N) і Anduril Industries Inc, а також з виробником безпілотників Skydio, які були запрошені до Білого дому, серед інших.

Джейк Салліван був присутній принаймні на частині заходу, так само як його заступник Джон Файнер, який керував частиною зустрічі, повідомив один з чиновників.

Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості з більш глибокого зрізу американської промисловості в надії на те, що уряд може сприяти використанню цих інновацій в Україні.

Вони підкреслили, що будь-які зусилля з підтримки України будуть обмежені без додаткового пакету допомоги на суму понад 100 мільярдів доларів, який закликав прийняти президент Джо Байден, включаючи близько 50 мільярдів доларів нової безпекової допомоги для України у боротьбі з Росією та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у війні з ХАМАСом в Газі.

Офіційні особи також наголосили, що ці зусилля не пов'язані з грудневою угодою про прискорення спільного виробництва озброєнь та обміну даними між США та Україною.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в кінці 2023 року США надали Україні новий пакет допомоги. У Пентагоні підкреслили, що передані ресурси підтримають найактуальніші потреби України, дозволяючи їй захистити свій суверенітет і незалежність.

У Держдепі заявили, що США не будуть надавати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, проте планують допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно виробляти та закуповувати озброєння.

США можуть припинити поставки ракет для системи Patriot, зазначаючи, що кожна ракета-перехоплювач може коштувати від 2 до 4 мільйонів доларів. Виділені кошти на допомогу Україні вже майже вичерпані, але Україні все ще потрібне це озброєння.

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