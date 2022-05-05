За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідка

У Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідка/ Reuter, ua.depositphotos.com

Путінська армія у разі успіху наступу в Україні планує вторгнутися в Молдову. При цьому в Москві уже є чіткий сценарій, за яким вони можуть діяти. Є загроза, що Путін спробує реалізувати на цьому напрямку "донбаський сценарій".

Про це розповіли джерела у контррозвідці, пише 24 канал. Зазначається, що від ситуації в Україні залежатиме, чи відкриє російський диктатор "другий фронт" на Південно-Західному напрямку.

Для РФ відкриття "другого фронту" має стратегічне значення, адже в такому разі на цей напрямок Україні доведеться перетягнути частину військових і техніки.

Також у контррозвідці зазначають, що присутність військ РФ у цьому регіоні буде дестабілізувати політичну ситуацію на Балканах.

Не відкидається можливість того, що РФ може порушити територіальну цілісність Молдови і визнати незалежність так званої "ПМР", як раніше зробила це з так званими "Л/ДРН". У такому разі Росія зможе постачати у невизнане Придністров’я більше зброї. Зараз РФ відрізана від цього регіону, проте може захотіти потім приєднати його до території Росії, зазначають у контррозвідці.

Провокації Росії в Придністров’ї

Нагадаємо, 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської молдавської республіки" – місті Тирасполь – прогриміла серія вибухів. Вони сталися у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР".

читайте такожРФ не зможе втягнути "ПМР" у війну, вона промахнулася з "проросійськістю регіону" – The GuardianПісля цього в ГУР Міноборони України заявили, що ці вибухи – спланована провокація російських спецслужб, а в Молдові заявили, що такі події – це привід для створення напруженості в регіоні.

Потім українська розвідка повідомила, що РФ готує ракетний удар по Придністров’ю і розсилає СМС з попередженням нібито від ЗСУ, плануючи звинуватити в обстрілах Україну.

Також повідомлялося, що на території так званої "ПМР" готуються до концентрації військових сил для подальшої атаки в бік Одеси. В окупованому Криму готують літаки і вертольоти для перекидання військових підрозділів до Придністров'я.

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