За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідка

Росія у разі успіху свого наступу в Україні планує відкрити "другий фронт" і відправити свої війська далі на Південно-Західному напрямку.
Путінська армія у разі успіху наступу в Україні планує вторгнутися в Молдову. При цьому в Москві уже є чіткий сценарій, за яким вони можуть діяти. Є загроза, що Путін спробує реалізувати на цьому напрямку "донбаський сценарій".
Про це розповіли джерела у контррозвідці, пише 24 канал. Зазначається, що від ситуації в Україні залежатиме, чи відкриє російський диктатор "другий фронт" на Південно-Західному напрямку.
Для РФ відкриття "другого фронту" має стратегічне значення, адже в такому разі на цей напрямок Україні доведеться перетягнути частину військових і техніки.
Також у контррозвідці зазначають, що присутність військ РФ у цьому регіоні буде дестабілізувати політичну ситуацію на Балканах.
Не відкидається можливість того, що РФ може порушити територіальну цілісність Молдови і визнати незалежність так званої "ПМР", як раніше зробила це з так званими "Л/ДРН". У такому разі Росія зможе постачати у невизнане Придністров’я більше зброї. Зараз РФ відрізана від цього регіону, проте може захотіти потім приєднати його до території Росії, зазначають у контррозвідці.
Провокації Росії в Придністров’ї
Нагадаємо, 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської молдавської республіки" – місті Тирасполь – прогриміла серія вибухів. Вони сталися у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР".
читайте такожРФ не зможе втягнути "ПМР" у війну, вона промахнулася з "проросійськістю регіону" – The GuardianПісля цього в ГУР Міноборони України заявили, що ці вибухи – спланована провокація російських спецслужб, а в Молдові заявили, що такі події – це привід для створення напруженості в регіоні.
Потім українська розвідка повідомила, що РФ готує ракетний удар по Придністров’ю і розсилає СМС з попередженням нібито від ЗСУ, плануючи звинуватити в обстрілах Україну.
Також повідомлялося, що на території так званої "ПМР" готуються до концентрації військових сил для подальшої атаки в бік Одеси. В окупованому Криму готують літаки і вертольоти для перекидання військових підрозділів до Придністров'я.
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