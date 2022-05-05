УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідка

5 травня 2022, 15:36

Росія у разі успіху свого наступу в Україні планує відкрити "другий фронт" і відправити свої війська далі на Південно-Західному напрямку.

путин молдова
У Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідка/ Reuter, ua.depositphotos.com

Путінська армія у разі успіху наступу в Україні планує вторгнутися в Молдову. При цьому в Москві уже є чіткий сценарій, за яким вони можуть діяти. Є загроза, що Путін спробує реалізувати на цьому напрямку "донбаський сценарій".

Про це розповіли джерела у контррозвідці, пише 24 канал. Зазначається, що від ситуації в Україні залежатиме, чи відкриє російський диктатор "другий фронт" на Південно-Західному напрямку.

Для РФ відкриття "другого фронту" має стратегічне значення, адже в такому разі на цей напрямок Україні доведеться перетягнути частину військових і техніки.

Також у контррозвідці зазначають, що присутність військ РФ у цьому регіоні буде дестабілізувати політичну ситуацію на Балканах.

Не відкидається можливість того, що РФ може порушити територіальну цілісність Молдови і визнати незалежність так званої "ПМР", як раніше зробила це з так званими "Л/ДРН". У такому разі Росія зможе постачати у невизнане Придністров’я більше зброї. Зараз РФ відрізана від цього регіону, проте може захотіти потім приєднати його до території Росії, зазначають у контррозвідці.

Провокації Росії в Придністров’ї

Нагадаємо, 25 квітня у столиці невизнаної "Придністровської молдавської республіки" – місті Тирасполь – прогриміла серія вибухів. Вони сталися у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР".

читайте такожРФ не зможе втягнути "ПМР" у війну, вона промахнулася з "проросійськістю регіону" – The GuardianПісля цього в ГУР Міноборони України заявили, що ці вибухи – спланована провокація російських спецслужб, а в Молдові заявили, що такі події – це привід для створення напруженості в регіоні.

Потім українська розвідка повідомила, що РФ готує ракетний удар по Придністров’ю і розсилає СМС з попередженням нібито від ЗСУ, плануючи звинуватити в обстрілах Україну.

Також повідомлялося, що на території так званої "ПМР" готуються до концентрації військових сил для подальшої атаки в бік Одеси. В окупованому Криму готують літаки і вертольоти для перекидання військових підрозділів до Придністров'я.

Читайте також:

viber
війна в Україні Молдова Придністров'я Володимир Путін вторгнення Росії новини Молдови
Реклама
Популярне
День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіакуДень везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українкуДитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українку Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаКатував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати"Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати" "Вона широко розставила... вуха": Кондратюк пояснив "огиду" Канделакі до Джолі"Вона широко розставила... вуха": Кондратюк пояснив "огиду" Канделакі до Джолі
Підтримайте Главред

Останні новини

16:32

Допомагав рятувати буйволів: під Харковом орки вбили під час обстрілу 15-річного волонтера

16:20

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу: "Я жив іншим життям в іншому місці"

16:06

На Харківщині підозру у держзраді оголошено шести колаборантам – Фільчаков

15:47

Мобілізація або новий шматок України – чим потішить Путін Росію на 9 травняПогляд

15:39

Смачніше ви ще не їли: неймовірно ніжні і соковиті "відбивні" у вафельних коржахВідео

Реклама
15:36

За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідкаВідео

15:26

Ірина Білик розповіла про реакцію Філіпа Кіркорова на те, що їй ніде жити через рашистів

15:04

Привозять мертві тіла з України: у Бурятії спорткомплекс пропах амбре убитих окупантівВідео

14:49

"Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в ХерсоніВідео

14:42

Армія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - ЗалужнийВідео

14:32

З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік

14:30

На Чернігівщині дорожники завершили зведення тимчасової переправи через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу, щоб мама воскресла": 8-річний Міша з Маріуполя залишився без матері через російських окупантів

13:45

Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу ДружбаВідео

13:36

Арешт Шарія в Іспанії: в ВР анонсували процес екстрадиції пропагандиста в УкраїнуВідео

13:15

"РФ не лишила шансу на компроміс": Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війниВідео

13:07

Нові санкції ЄС: як Росії робитимуть болячеПогляд

13:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустріч

12:52

"Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії": Мережу підірвали меми про затримання ШаріяФотоВідео

12:35

У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

Реклама
12:25

Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на ДонбасіВідео

12:03

Україна почала отримувати ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT

12:00

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

11:52

На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаВідео

11:40

"Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травняВідео

11:35

На крейсері Москва була ядерна зброя: чи може РФ завдати удару з інших кораблів у Чорному морі

11:23

Як загальна мобілізація в Росії доб'є росіянПогляд

11:19

Путін та Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІВідео

11:02

"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 роківФотоВідео

10:54

В Іспанії затримали блогера Анатолія ШаріяВідео

10:50

Коли Україна переможе та закінчиться війна – астролог назвала дату

10:15

Знищить твою кар'єру: Логунова погрожує Ступці розповісти правду про їхнє розлучення

10:13

Попри поразку, російські окупанти не відмовилися від атаки на Харків - ПентагонВідео

09:56

Азовсталь перетворився на пекло: окупанти обстрілюють і штурмують завод безперервноВідео

09:49

Два винищувачі Су-30, чотири БПЛА і крилаті ракети: ЗСУ за добу розбили 9 ворожих цілейВідео

09:26

Вантаж 200 для РФ: розвідка США допомагає Україні вбивати російських генералів - NYT

09:15

Окупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати - Генштаб ЗСУВідео

09:14

Дві цілі Кремля: чому бункерний фюрер не наважується назвати "спецоперацію" війноюПогляд

09:09

Російський музичний критик підтримав Україну на Євробаченні

08:41

У Росії генерал нагородив сина-танкіста за "звільнення" ЧернігівщиниВідео

Реклама
08:20

Разом пішли на фронт і геройськи загинули: на Херсонщині росіяни розстріляли бійців ЗСУ - батька і синаВідео

07:37

Коли впаде Кримський міст: у Мережі з'явився сайт зі зворотним відліком

07:10

Путінську армію відсунули від Харкова на 40 км, артобстріли місту не загрожують - Арестович

06:37

Ескалація бойових дій до 9 травня: Арестович назвав найнебезпечніші напрямки

06:33

Тіна Кароль виконала гімн України під час благодійного матчу "Базель" – "Динамо Київ"

06:31

Перемога України у війні стає все більш імовірною: чому заметушилася РосіяПогляд

05:10

Кабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився "вогняний" прогноз таролога

04:40

План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВСВідео

04:10

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали дату потеплінняВідео

03:48

"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться РосіяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти