Інакше не буде: Китай 'став в позу' - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

Про що мова:
- Пекін відмовляється від ядерного діалогу, поки Вашингтон і Москва не зроблять перший крок
- Китай наполягає на скороченні ядерної зброї
Китай закликав США і Росію суттєво скоротити свої ядерні арсенали, перш ніж можна буде говорити про тристоронні переговори з роззброєння. Таку позицію озвучило Міністерство закордонних справ КНР у відповідь на ініціативу Дональда Трампа щодо денуклеаризації, пише barrons.com.
Вашингтон прагне залучити до діалогу не лише Москву, а й Пекін, однак Китай наполягає: поки дві найбільші ядерні держави не зменшать свої запаси боєголовок, долучення інших країн неможливе.
Водночас Росія висловила готовність якнайшвидше відновити двосторонні переговори зі США з цього питання.
За словами китайських дипломатів, США та РФ володіють майже 90% світового ядерного потенціалу: у 2024 році в розпорядженні Вашингтона було 3708 боєголовок, а в Росії — 4380.
Китай має значно менший арсенал — 500 боєзарядів. Менше ядерної зброї також у Франції (290) та Великої Британії (225).
Пекін наголошує, що його ядерні сили існують виключно для самооборони й підтримуються на мінімально необхідному рівні.
Міжнародні новини - деталі
Як раніше повідомляв Главред, Reuters зазначав, що Китай та Індія відмовляються від російської нафти. Зазначається, що ціна нафти РФ марки ESPO зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з Brent.
А от прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. На зміну позиції прем’єра вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.
Водночас КНДР змінює стратегію участі у війні проти України. Тепер війська Північної Кореї можуть повернутися додому з Курщини.
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