Інакше не буде: Китай 'став в позу' - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

Росія висловила готовність якнайшвидше відновити двосторонні переговори зі США з цього питання.

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Китай ставить умови для переговорів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін с сайту Кремля

Про що мова:

Пекін відмовляється від ядерного діалогу, поки Вашингтон і Москва не зроблять перший крок

Китай наполягає на скороченні ядерної зброї

Китай закликав США і Росію суттєво скоротити свої ядерні арсенали, перш ніж можна буде говорити про тристоронні переговори з роззброєння. Таку позицію озвучило Міністерство закордонних справ КНР у відповідь на ініціативу Дональда Трампа щодо денуклеаризації, пише barrons.com.

Вашингтон прагне залучити до діалогу не лише Москву, а й Пекін, однак Китай наполягає: поки дві найбільші ядерні держави не зменшать свої запаси боєголовок, долучення інших країн неможливе.

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Водночас Росія висловила готовність якнайшвидше відновити двосторонні переговори зі США з цього питання.

Ядерна зброя країн / Інфографіка: Главред

За словами китайських дипломатів, США та РФ володіють майже 90% світового ядерного потенціалу: у 2024 році в розпорядженні Вашингтона було 3708 боєголовок, а в Росії — 4380.

Китай має значно менший арсенал — 500 боєзарядів. Менше ядерної зброї також у Франції (290) та Великої Британії (225).

Пекін наголошує, що його ядерні сили існують виключно для самооборони й підтримуються на мінімально необхідному рівні.

Міжнародні новини - деталі

Як раніше повідомляв Главред, Reuters зазначав, що Китай та Індія відмовляються від російської нафти. Зазначається, що ціна нафти РФ марки ESPO зросла на 3-5 доларів за барель порівняно з Brent.

А от прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. На зміну позиції прем’єра вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.

Водночас КНДР змінює стратегію участі у війні проти України. Тепер війська Північної Кореї можуть повернутися додому з Курщини.

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