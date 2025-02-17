У Трампа пропонують відправити в Україну миротворців із Бразилії та Китаю - ЗМІ

Контингент миротворців із Бразилії або Китаю міг би доповнити військовослужбовців із країн Європи, зокрема Франції.

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У США пропонують відправити в Україну миротворців із Бразилії та Китаю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, інстаграм Трампа

Що написано в статті The Economist:

Миротворці могли б розташовуватися вздовж майбутньої лінії припинення вогню

РФ виступає проти будь-якого розміщення іноземних військ в Україні

Команді Трампа доведеться змусити Путіна піти на поступки

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала розмістити на лінії припинення вогню в Україні миротворчі контингенти Китаю і Бразилії спільно з військовими з країн Євросоюзу. Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, американські чиновники пропонують варіант миротворчої місії, до складу якої входили б неєвропейські країни, зокрема Бразилія або Китай. Ці сили могли б розташовуватися вздовж майбутньої лінії припинення вогню. Вона має виконувати роль буферної зони.

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Повідомляється, що віцепрезидент США Джей Ді Венс начебто заявив європейським союзникам, що лише європейський контингент буде менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак.

Контингент миротворців із Бразилії або Китаю міг би доповнити військовослужбовців із країн Європи, зокрема Франції. Раніше французька влада запропонувала європейську місію, яка залишалася б далеко за лінією фронту. Таким чином, військові мають забезпечити Україні підтримку, але без обов'язкового залучення до можливих майбутніх бойових дій.

Однак, як відомо, Росія виступає проти будь-якого розміщення іноземних військ в Україні. Тому адміністрації Дональда Трампа доведеться змусити Володимира Путіна піти на поступки, робить висновки The Economist.

Тим часом лідери країн ЄС планують обговорити конкретні плани щодо гарантій безпеки України на екстреному саміті, який відбудеться 17 лютого в Парижі. За інформацією обізнаних джерел Financial Times, основною темою зустрічі стане можливе розгортання військ не на самій лінії припинення вогню, а за нею як гарантія виконання мирної угоди. Команда Трампа раніше виключила можливість розміщення американських військових в Україні, однак, за словами європейських чиновників, Вашингтон готовий надати "зовнішню підтримку" військам країн-членів НАТО, які беруть участь у миротворчій місії.

Відправлення миротворців в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для забезпечення безпеки України в разі відсутності членства в НАТО знадобиться близько 200 тисяч іноземних військових. Експерти вважають цю цифру завищеною.

Велика Британія, Франція і країни Північної Європи підтримують ідею миротворчої місії в Україні в разі припинення вогню.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

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Що таке The Economist? The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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