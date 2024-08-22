ПАР "кинула" Польщу на 50 тисяч снарядів, які могли б надійти в Україну, деталі

Ідеться про події 2022 року - коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

https://glavred.net/world/par-kinula-polshchu-na-50-tisyach-snaryadiv-yaki-mogli-b-nadiyti-v-ukrajinu-detali-10590698.html Посилання скопійоване

У ЗСУ могли не надійти до 50 тисяч боєприпасів через вчинок ПАР / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

Проросійський уряд Південно-Африканської республіки (ПАР) фактично заблокував передачу Польщі 50 тисяч 155 мм снарядів, зірвавши угоду Rheinmetall та Варшави.

Як пише газета Rzeczpospolita, ідеться про зрив виготовлення боєприпасів, яким мала займатися дочірня компанія німецького концерну - південноафриканська Rheinmetall Denel Munition.

Вказується, що контракт було укладено ще 2022 року - через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак за два роки польська армія не отримала жодного снаряду.

відео дня

Країні довелося зірвати контракт ще у липні 2023 року.

У Польщі стверджують, що контракт не виконали саме через тиск уряду ПАР, який загалом симпатизує політиці Путіна. Південна Африка побоювалася, що вони можуть потрапити до ЗСУ.

Що таке Rzeczpospolita? Rzeczpospolita - це загальнонаціональна польська щоденна газета ліберально-консервативного спрямування. На 2016 рік видання щоденно читало 274 000 читачів, 75% з яких мали вищу освіту і майже 87% — постійну роботу.

ПАР та Україна - останні новини

Відомо, що Південно-Африканська республіка підтримує дії Кремля проти України та виступає за "мирне" вирішення війни шляхом виконання ультиматуму Путіна.

Саме з такими пропозиціями 16 червня 2024 року прибув очільник держави до Києва.

Українцям той день запамʼятався потужним ракетним ударом по Києву з постраждалими. При цьому делегація ПАР стверджувала, що вибухів "не чула".

ПАР є членом так званого путінського БРІКС, куди входять Росія, Бразилія, Індія і Китай.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред