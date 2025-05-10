Пакистан почав широкомасштабну військову операцію проти Індії і скликав засідання по "ядерці"

У Пакистані скликали засідання Національного командного органу, який контролює ядерний арсенал.

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Пакистан розпочав велику військову операцію проти Індії і скликав засідання щодо "ядерки"/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, depositphotos.com/ua

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Пакистан оголосив, що починає проти Індії широкомасштабну військову операцію

Також у Пакистані скликали засідання Національного командного органу, який контролює ядерний арсенал

Пакистан у ніч на 10 травня оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії. Про це повідомив уряд Пакистану в соцмережі Х.

"Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася", – йдеться у повідомленні пакистанського уряду.

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Цей термін взятий із Корану і означає міцну, єдину структуру.

Державне телебачення Пакистану повідомило, що пакистанські військові розпочали дії у відповідь на "індійську агресію".

Оголошення про початок такої військової операції пролунало незабаром після того, як у Пакистані заявляли, що Індія атакувала їхні військові авіабази.

Також у Пакистані заявили, що вони завдали ударів по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній базі Удхампур.

Пакистан скликав засідання органу, який контролює ядерний арсенал

Після оголошення про початок військової операції проти Індії у Пакистані скликали термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни. Таке засідання ініціював прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф, повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням агентства, пакистанський прем’єр оголосив, що скликає засідання вищого органу цивільних і військових чиновників, який приймає ключові рішення у сфері національної безпеки, зокрема пов'язаних з ядерним арсеналом країни.

G7 закликає Індію та Пакистан до стриманості й діалогу

Країни-учасниці Групи семи закликали Індію та Пакистан розпочати діалог для мирного вирішення конфлікту. Про це зазначається у заяві G7, яка була оприлюднена на сайті уряду Канади.

"Ми закликаємо до негайної деескалації та заохочуємо обидві країни до прямого діалогу для пошуку миру. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій та висловлюємо нашу підтримку швидкому й тривалому дипломатичному рішенню", – йдеться в документі.

Держави G7 також закликали Індію і Пакистан до "максимальної стриманості", зазначивши, що подальша військова ескалація серйозно загрожуватиме регіональній стабільності.

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Наприкінці квітня цього року у Пакистані попереджали про готовність Індії до "військової агресії". За словами пакистанського чиновника, на це вказують розвіддані, які він назвав "достовірними".

Увечері 6 травня Збройні сили Індії завдали ракетних ударів по Пакистану. Вибухи було чути в районі спірного Кашміру. Операція, що отримала назву Операція Сіндур, тривала 25 хвилин – з 1:05 до 1:30 ночі за місцевим часом. Ці удари стали найдальшими ударами Індії по території Пакистану з часів війни 1971 року.

Нагадаємо, Главред розповів усі деталі про напад Індії на Пакистан – що стало причиною конфлікту і як відреагував світ.

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