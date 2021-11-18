Від голоду і холоду: на польсько-білоруському кордоні померла однорічна дитина

Сім'я мігрантів бродила в лісі більше півтора місяця без допомоги і засобів на прожиття.
У лісі на польсько-білоруському кордоні померла однорічна дитина мігрантів. Вона була у групі людей, які потребують допомоги.
Як повідомляє Polsat News у четвер, 18 листопада, про це заявили рятувальники Польського центру міжнародної допомоги, додавши, що близько другої години ночі вони отримали повідомлення про потребують допомоги людей в лісі.
Прибувши на місце, рятувальники виявили зневодненого та понівеченого голодом чоловіка, який скаржився на сильний біль у животі.
"Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка рвана рана на руці, а у жінки колота рана на гомілки. Їх однорічна дитина померла в лісі", - розповіли рятувальники.
Пізніше з'ясувалося, що мігранти з Сирії бродили в лісі більше півтора місяця.
Зазвичай медична рятувальна група PCPM - група швидкого реагування, створена в польському центрі міжнародної допомоги, реагує на гуманітарні кризи і допомагає людям. Але цього разу повідомлення про допомогу надійшло дуже пізно.
Глава правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович заявив, що на кордоні вже загинули 11 осіб, а однорічне немовля стало 12-им в цьому списку.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ перенаправило додаткові сили Національної гвардії на українсько-білоруський кордону для допомоги підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції.
Міграційна криза на кордоні з Білоруссю
- Криза з нелегальними мігрантами на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Біженці зібралися групами, щоб перетнути кордон з Польщею.
- Пізніше нелегали встановили наметовий табір біля польського кордону. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.
- Україна та інші країни Європи закликають Євросоюз вирішити питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Вони вважають, що кризу організував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Європа вимагає почати трибунал над Лукашенко.