Олаф Шольц може піти у відставку: що сталося і хто його замінить

Новим главою уряду Німеччини може стати нинішній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише італійська газета La Repubblica.

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Олаф Шольц може достроково піти у відставку / фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково піти у відставку в 2024 році. Причиною його відходу може стати скандал, пов'язаний з німецькою платіжною системою Wirecard та її ексглавою Яном Марсалеком. Про це пише італійська газета La Repubblica з посиланням на свої джерела.

За інформацією журналістів, в 2020 році Шольц був міністром фінансів Німеччини і не помітив велику шахрайську схему, в результаті якої Wirecard збанкрутувала.

Сам Шольц заперечує свою особисту відповідальність за фінансовий скандал.

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За даними ЗМІ, на даний момент Марсалек, якого розшукує Інтерпол, перебуває під охороною спецслужб ФСБ і буває в Москві. У виданні зазначають, що ще в 2020 році зсередини компанії просочилися свідчення, що Марсалек не приховував своїх зв'язків з російськими спецслужбами і навіть хвалився тим, що може отримати отруту "Новачок".

Видання пише, що наступником Шольца може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно посів перше місце в рейтингу найпопулярніших німецьких політиків.

Тим часом видання Bild пише, що аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера. Зокрема, члени СДПН підтримали Шольца на партійній конференції.

При цьому, згідно з опитуванням Інституту INSA від 31 грудня, лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца.

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц придумав хитрий трюк, щоб обійти вето прем'єр-міністра Вкітора Орбана в ЄС щодо України.

Також Шольц зробив важливу заяву про підтримку України на тлі ситуації в Конгресі США. За його словами, війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Канцлер підкреслив: важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно пвпродовж тривалого часу", а саме - "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі".

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