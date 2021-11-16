Хмара уламків накрила МКС: РФ випробувала космічну зброю й піддала небезпеці космонавтів

15 листопада сім астронавтів МКС були змушені на дві години сховатися в своїх капсулах через уламки космічного сміття, що пролітали повз станцію.
Випробування Росією протисупутникової ракети може поставити під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Як заявив директор NASA Білл Нельсон, РФ наражала на небезпеку не лише американських і міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і власних космонавтів.
Нельсон висловив у Twitter обурення через "безвідповідальні й дестабілізуючі дії" Росії. На його думку, дії російської сторони також загрожують китайській космічній станції.
Директор NASA розповів, що астронавтам і космонавтам довелося на дві години замкнутися на космічних кораблях, пристикованих до МКС, щоб уникнути зіткнення з уламками.
За його словами, "хмара уламків" пролітає в безпосередній близькості МКС кожні 90 хвилин.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із союзниками і партнерами, щоби відреагувати на безвідповідальний акт Росії.
"Ми закликаємо всі відповідальні космічні держави приєднатися до нас в зусиллях з вироблення норм відповідальної поведінки і утримуватися від проведення небезпечних і безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить Росія", - сказав Блінкен.
У заяві Космічного командування США йдеться, що Росія провела випробування протисупутникової ракети. Був вражений апарат COSMOS 1408, виведений СРСР на орбіту в 1982 році.
"Росія 15 листопада 2021 року провела випробування протисупутникової ракети з прямим виведенням на орбіту, яка вразила російський супутник (COSMOS 1408), що призвело до появи уламків на низькій навколоземній орбіті", - йдеться в заяві.
Зазначається також, що Росія "продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".
Зазначимо, 15 листопада сім астронавтів МКС були змушені сховатися в своїх капсулах через уламки космічного сміття, які пролітали повз станцію. Повідомлення про хмару осколків збігалися з повідомленнями кількох космічних експертів про те, що Росія, можливо, випробувала протисупутникову зброю (ASAT) на орбіті.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова стверджувала, що заяви США про небезпеку випробувань протисупутникової ракети РФ — це нібито спроба виправдати плани з розміщення в космосі власного озброєння.
Як повідомляв Главред, в травні 2021 року командувач космічними силами США, генерал ВПС Джон Реймонд заявив, що американські супутники на орбіті опинилися під загрозою знищення Китаєм і РФ. За словами генерала, за останні кілька років космос перетворився на сферу бойових дій, так само як повітря, земля і море.
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