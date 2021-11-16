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Хмара уламків накрила МКС: РФ випробувала космічну зброю й піддала небезпеці космонавтів

16 листопада 2021, 08:10

15 листопада сім астронавтів МКС були змушені на дві години сховатися в своїх капсулах через уламки космічного сміття, що пролітали повз станцію.

МКС
Росія провела випробування протисупутникової ракети, був вражений апарат, виведений на орбіту СРСР / Фото nasa.gov

Випробування Росією протисупутникової ракети може поставити під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Як заявив директор NASA Білл Нельсон, РФ наражала на небезпеку не лише американських і міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і власних космонавтів.

Нельсон висловив у Twitter обурення через "безвідповідальні й дестабілізуючі дії" Росії. На його думку, дії російської сторони також загрожують китайській космічній станції.

Директор NASA розповів, що астронавтам і космонавтам довелося на дві години замкнутися на космічних кораблях, пристикованих до МКС, щоб уникнути зіткнення з уламками.

За його словами, "хмара уламків" пролітає в безпосередній близькості МКС кожні 90 хвилин.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із союзниками і партнерами, щоби відреагувати на безвідповідальний акт Росії.

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"Ми закликаємо всі відповідальні космічні держави приєднатися до нас в зусиллях з вироблення норм відповідальної поведінки і утримуватися від проведення небезпечних і безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить Росія", - сказав Блінкен.

У заяві Космічного командування США йдеться, що Росія провела випробування протисупутникової ракети. Був вражений апарат COSMOS 1408, виведений СРСР на орбіту в 1982 році.

"Росія 15 листопада 2021 року провела випробування протисупутникової ракети з прямим виведенням на орбіту, яка вразила російський супутник (COSMOS 1408), що призвело до появи уламків на низькій навколоземній орбіті", - йдеться в заяві.

Зазначається також, що Росія "продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".

Зазначимо, 15 листопада сім астронавтів МКС були змушені сховатися в своїх капсулах через уламки космічного сміття, які пролітали повз станцію. Повідомлення про хмару осколків збігалися з повідомленнями кількох космічних експертів про те, що Росія, можливо, випробувала протисупутникову зброю (ASAT) на орбіті.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова стверджувала, що заяви США про небезпеку випробувань протисупутникової ракети РФ — це нібито спроба виправдати плани з розміщення в космосі власного озброєння.

Як повідомляв Главред, в травні 2021 року командувач космічними силами США, генерал ВПС Джон Реймонд заявив, що американські супутники на орбіті опинилися під загрозою знищення Китаєм і РФ. За словами генерала, за останні кілька років космос перетворився на сферу бойових дій, так само як повітря, земля і море.

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