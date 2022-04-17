Нова "суперзброя" Кремля: в РФ придумали танк, що стріляє фекаліями - він ламатиме дух противника

Винахідник Олександр Семенов вважає, що танк-каломет, що стріляє екскрементами, допоможе розв‘язати проблеми з військовою технікою.
Винахідник Олександр Семенов з російського Санкт-Петербурга придумав танк, що стріляє фекаліями. На його думку, це допоможе розв‘язати проблему туалету для військових і зломити дух суперника.
Про новинку російського оборонпрому розповіли в ефірі 5 каналу, а відео опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.
Семенов народив "блискучий проект" в умовах санкцій. Росіянин вважає, що його дітище - танк-каломет, що стріляє екскрементами - допоможе розв‘язати проблеми з військовою технікою.
"Цей метод ведення війни покликаний пригнічувати дух і психіку противника", - йдеться у повідомленні.
Для заряду "смертоносної" машини знадобляться всього лише три бійці.
Поки не зібрано жодного дослідного зразка суперзброї, тому в дії її ніхто не бачив.
До слова, Семенов каже, що Шнобелівська премія краща за Нобелівську. Мовляв, її "може отримати кожен дурень", а ось "гумор вищого порядку - це інтелект, а не просто якесь фізичне відкриття".
Нагадаємо, один український танк дав бій цілій ворожій колоні та знищив кілька одиниць техніки російських окупантів.
Раніше Главред писав, що хвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів. Міжнародні експерти в області озброєнь Ерік Віклунд і Кріс Шієс стверджують, що за фактом "наворочена" техніка в Росії є лише на картинках і в планах, а в реальності армія Путіна воює в основному тим, що залишилося від СРСР
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