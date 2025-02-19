Новий наступ РФ: що відомо про операцію "стрибок ішака" і які цілі Кремля

Росія навіть з наявним ресурсом може провести наступальну операцію в напрямку країн Балтики та окупувати їх за кілька днів, вважає Горбач.

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РФ готує новий наступ - яка ціль Кремля / Колаж Главред, фото: 30 - окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Про що сказав Горбач:

Росія готується до війни з НАТО, імовірний сценарій – блискавичний напад на Балтію

Війна Росії з НАТО вже фактично триває

Поразка України призведе до бойових дій на території країн НАТО

Росія неодноразово демонструвала підготовку до війни з НАТО, і, на думку експертів, такий конфлікт є неминучим. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду припустив, що умовний наступ РФ на Ригу може отримати назву "Кидок ішака" — за аналогією з операцією вторгнення в Україну "Кидок мангуста".

Він також нагадав, що повномасштабна війна розпочалася після ультиматуму Росії НАТО та США. У грудні 2021 року російське МЗС висунуло вимогу до Білого дому та штаб-квартири НАТО про відхід альянсу до кордонів 1996 року, однак НАТО категорично відкинуло цей ультиматум.

"А що таке ультиматум? Якщо після ультиматуму виконуються поставлені умови, то бойові дії не починаються. Якщо умови не виконуються, то бойові дії починаються. Ось росіяни і почали бойові дії 24 лютого 2022 року, тобто через два місяці після ультиматуму. Росія почала війну з Україною, але у своїй уяві - проти НАТО. Україні ультиматум не висували і війну не оголошували. Замість цього було оголошено якусь "спеціальну військову операцію". Тобто, воюючи з Україною, Кремль уявляє, що воює проти НАТО", - сказав він.

Горбач наголосив, що війна Росії з НАТО неминуча, оскільки вона фактично вже триває — просто Україна ще не є членом Альянсу. Якщо Україна зазнає поразки, бойові дії продовжаться вже на території країн НАТО. Однак у разі перемоги України у Росії не залишиться ні ресурсів, ні мотивації для нового конфлікту, що дозволить уникнути подальшої війни.

Щодо використання російськими військовими віслюків, експерт зазначив, що це може мати певну логіку: тварини не створюють шуму, не помітні для деяких приладів і не спричиняють технічних перешкод, що робить їх придатними для прихованого пересування. Військова хитрість часом доходить і до таких методів. На його думку, для нападу на країни Балтії Росії може вистачити навіть таких засобів, адже її стратегія, ймовірно, буде розрахована не на затяжний конфлікт, а на швидке захоплення Риги, Таллінна чи Вільнюса протягом 2-3 днів.

"Також розрахунок буде на те, що ніхто з Альянсу не включиться в цю війну, що всі будуть налякані і вирішать поступитися якоюсь країною. Хоча риторично, звісно, буде висловлено обурення, але до практичних дій не дійде. Наївний розрахунок, але він був раніше в російському стратегічному мисленні та плануванні війни проти України. Коли росіяни планували цю війну, вони були впевнені, що Захід не дасть прямої відсічі. Власне, саме так говорили США: їхньою метою було уникнення прямого військового зіткнення з Росією", - додав аналітик.

Горбач зазначає, що якщо Дональд Трамп заявить, що США не мають наміру воювати за Європу, це може призвести до розпаду НАТО як військового альянсу.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

За його словами, НАТО є передусім силою стримування, що має не лише символічне, а й потужне мілітарне значення. Однак її військовий потенціал досі не застосовувався у масштабних конфліктах. Якщо ж не буде політичного рішення щодо використання військової сили Альянсу, система стримування втратить свою ефективність. Саме на це можуть розраховувати росіяни, плануючи можливі майбутні війни, зокрема в країнах Балтії чи Польщі.

"Альянс уже проводив військові навчання, також у країнах Балтії розміщено контингенти військ НАТО для стримування Росії, щоправда, не в тій кількості, яка могла б відбити російський напад, але в тій кількості, щоб бути спроможним продемонструвати прапор і факт присутності. Поки що це стримує росіян, але, якщо вони захоплять Україну, і в них буде ейфорія від перемоги, це не буде їх стримувати", - резюмував він.

Війна Росії проти НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не поділяє думку Володимира Зеленського щодо того, що Росія неминуче воюватиме з НАТО. Під час розмови з журналістами американському лідеру поставили запитання, чи погоджується він із цією заявою Зеленського та чи вбачає в цьому загрозу.

Тим часом аналітики Служби військової розвідки Данії прогнозують, що якщо війна в Україні завершиться або перейде в заморожений конфлікт, а НАТО не зміцнить свою обороноздатність, то вже за п’ять років Росія може бути готова до великої війни в Європі.

Зі свого боку, експерти Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що дії Кремля свідчать про відсутність намірів вести мирні переговори з Україною. Москва продовжує нарощувати військові сили, поглиблює співпрацю з Північною Кореєю та демонструє готовність до можливого протистояння з НАТО, що вказує на її прагнення до ескалації, а не до встановлення миру.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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