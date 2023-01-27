'Не слід було починати': росіяни у паніці накинулись на Путіна через війну в Україні - CNN

Деякі росіяни намагаються зняти з себе відповідальність, говорячи про те, що це "війна політиків".

Росіяни накинулись на Путіна через війну в Україні / Фото ua.depositphotos.com

У росіян відкрились очі і вони зрозуміли, що війна, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, огидна та безглузда. Вони заговорили про те, що цю війну взагалі не потрібно було починати. Деякі росіяни особисто сказали це у коментарі CNN.

"Це огидно... їм ніколи не слід було починати війну", - сказала росіянка.

Дехто переконаний, що через тиск Кремля та російських пропагандистів місцеві жителі не можуть отримувати повну інформацію. При цьому вони не згадали про те, що в інтернеті та соцмережах самостійно можна знайти все необхідне.

"Людям треба пояснювати події… було б добре, якби експерти почали висловлювати свою реальну думку, а не виконувати накази уряду та Путіна",- кажуть росіяни.

Дехто намагається зняти з себе відповідальність, говорячи про те, що "це війна політиків". Але насправді в окопах сидять звичайні росіяни, які вбивають, ґвалтують та обкрадають українців.

"Я вважаю, що це політична війна, а не війна за народ. Нехай вони це вирішують", – сказала росіянка.

У РФ досі є такі люди, які переконані, що нині вся війна в Україні відбувається не через Путіна, а через "тиск Заходу". Вони бояться, що передача танків Україні буде заважати росіянам "перемогти".

"Українські танки заважатимуть нашим військам. Але ми збираємося виграти, попри це. Це лише розширення конфлікту", – сказав росіянин.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави. За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, — ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Інші новини: