Натужно посміхається, ніг не видно: Прилєпін здався в Мережі вперше після підриву

Губернатор Нижегородської області країни-агресора відвідав пропагандиста війни і бойовика Захара Прилєпіна в палаті, де той перебуває після замаху.

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Пропагандист-літератор Прилєпін вийшов на зв'язок з лікарні / колаж Главред, фото УНІАН, скріншот з відео

Скандально відомий пропагандист-літератор і колишній бойовик угруповання "ДНР" Захар Прилєпін вперше з'явився в Мережі, після того, як його автомобіль підірвали під Нижнім Новгородом в країні-агресорі. Відео з ним з лікарняної палати записав місцевий чинуша Гліб Нікітін.

Прилєпін намагається посміхатися, але виглядає його радість награно і непереконливо. А Нікітін перебільшено бадьорим голосом говорить всякого роду пропагандистські і ура-патріотичні тези. І нібито, за словами медиків, процес одужання Прилєпіна йде штатно, і все необхідне для лікування є.

Але справа в тому, що чиновник знімає відео спеціально так, щоб в кадр не потрапляла нижня частина тіла Прилєпіна. Але ж, якщо вірити ЗМІ, саме вона постраждала в результаті вибуху найсильніше – і нібито залишки прилєпинських ніг лікарям довелося ампутувати.

відео дня

Підрив авто Захара Прілєпіна

6 травня стало відомо про те, що поблизу Нижнього Новгорода в РФ підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника і Політика Захара Прилєпіна. З ним в автомобілі була дочка і водій-охоронець. Ймовірно, вибухівку встановили, коли Прилєпін зупинився біля придорожнього кафе.

На момент вибуху дочки пропагандиста в машині не було, вона вийшла за кілька хвилин до інциденту. Охоронець Прилєпіна загинув на місці. Самого ж пропагандиста госпіталізували. У нього травматична ампутація кінцівок, забій обох легенів, численні переломи і удари.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов підтвердив інформацію про те, що замах на Прилєпіна організувала "Національна республіканська армія" (НРА).

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що замах на Прилєпіна є"інсценуванням і постановою".

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