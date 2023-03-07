"Настає критичний момент": Пекін раптово захотів "мирних переговорів" по Україні

У КНР завели стару платівку про те, що нібито "санкції і тиск не вирішать проблему".

У Китаї висловилися щодо переговорів між Україною і РФ / Фото УНІАН , ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив про те, що між Україною і РФ повинен початися "процес мирних переговорів".

Глава МЗС КНР вважає, що ситуація "підійшла до критичного моменту", повідомляє CNN.

Звернемо увагу, що Пекін продовжує називати криваву агресію РФ проти України "конфліктом" і не помічає злочинів окупантів, а також триваючі спроби захоплення нових територій України, роблячи вигляд, що обидві сторони нібито несуть відповідальність за те, що відбувається.

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При цьому в КНР стверджують, що "санкції і тиск не вирішать проблему".

"Або припиняються бойові дії, відновлюється мир і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю", – сказав глава МЗС Китаю.

Він також підкреслив, що хороші відносини Росії і Китаю "імперативні", і "чим більш нестабільним стає світ, тим важливіше для Китаю і Росії неухильно розвивати їх".

Цінь Ган при цьому уточнив, що відносини КНР і РФ "не засновані ні на союзі, ні на конфронтації, і не націлені ні на яку третю сторону".

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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