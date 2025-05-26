"Нас змусили": Путін насмішив новою причиною війни РФ з Україною

Володимир Путін повторив старі тези російської пропаганди.

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Володимир Путін вигадав нову причину війни РФ проти України / колаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

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Путін повторив старі тези російської пропаганди

РФ нібито змусили почати війну, стверджує російський диктатор

Російський диктатор Володимир Путін знову спробував виправдати агресію проти України, заявивши, що Росію нібито несправедливо звинувачують у розв'язанні війни.

На зустрічі з представниками бізнесу він повторив старі тези російської пропаганди, посилаючись на події 2014 року в Україні, повідомляють пропагандисти РФ.

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Кремлівський диктатор стверджує, що Київ нібито застосовував силу проти жителів Донбасу.

"Там людей знищували з вертольотів і літаків. Нас змусили робити те, що ми зараз робимо, а тепер намагаються виставити нас винуватцями", - заявив він.

Раніше Макрон попередив РФ про "дедлайн" і розповів про брехню Путіна. Дональд Трамп усвідомлює, що російський президент його обманював, вважає Еммануель Макрон.

Нагадаємо, раніше в Кремлі відповіли на гучну заяву Трампа. Слова Дональда Трампа про масовані обстріли українських міст Росією викликані емоціями, вважає Дмитро Пєсков.

Як писав Главред, раніше Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

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Хто такий Володимир Путін? Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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