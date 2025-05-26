"Путін збожеволів": у Кремлі відповіли на гучну заяву Трампа

Слова Дональда Трампа про масовані обстріли українських міст Росією викликані емоціями, вважає Дмитро Пєсков.

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У Кремлі прокоментували заяви Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

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Пєсков пояснив слова Трампа емоціями

У Кремлі уважно відстежують усю реакцію

У Кремлі прокоментували висловлювання президента США Дональда Трампа про "збожеволілого" Володимира Путіна, пояснивши їх "емоційним перевантаженням".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що слова Трампа про масовані обстріли українських міст Росією викликані емоціями, повідомляє Интерфакс.

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"Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звісно, з емоційним перевантаженням усіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію", - сказав Пєсков.

Він також додав, що Путін ухвалює всі рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни".

/ Главред

Раніше Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

За даними The Wall Street Journal, під час телефонної розмови Трамп повідомив лідерам країн Європи, що Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що зараз перебуває у виграшній позиції.

Як писав Главред, Трамп розглядає введення санкцій проти РФ. Президент США не виключає економічні важелі впливу на Росію, включно з новими тарифами, для стимулювання мирного процесу.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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