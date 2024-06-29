За допомогою нейромережі було створено фото автора "Геннадія Ракітіна", а також вигадано його особистість.

https://glavred.net/world/narod-likuet-v-rf-prodvinuli-poeta-za-nacistskie-stihi-o-fyurere-putine-10576769.html Посилання скопійоване

Володимиру Путіну присвятили вірші, які писали для Адольфа Гітлера / Колаж УНІАН, regnum.ru

У РФ антивоєнні активісти протягом року писали вірші від імені неіснуючого z-поета "Геннадія Ракітіна", які оцінили журі поетичних конкурсів і депутати Держдуми.

При цьому всі тексти віршів виявилися адаптацією німецьких поетів часів Третього Рейху на славу фюрера Адольфа Гітлера і нацистського режиму, йдеться в повідомленні журналіста Андрія Захарова.

Уточнюється, що за допомогою нейромережі було створено фото автора патріотичних віршів, а також вигадано особистість: 49-річний випускник філфаку МДУ і колишній учитель. Після чого було перекладено німецькі пропагандистські вірші 1930-х років.

відео дня

/ t.me/s/zakharovchannel

Наприклад, текст члена НСДАП Еберхарда Меллера "Фюрер" став віршем "Лідер", присвяченим президенту РФ. А вірш штурмовика Геріберта Менцеля "Гомер штурмових загонів", де автор розмірковує перед портретом Гітлера, у редакції Ракітіна став віршем "Перед портретом".

За рік талант фейкового Ракітіна оцінили на Всеросійському конкурсі патріотичної поезії ім. Твардовського, де Геннадій вийшов у півфінал номінації "Вірші про захисників Батьківщини". Журнал "Москва" взяв його вірш на конкурс "Патріотичний верлібр". Переклади нацистської поезії репостили Z-канали. Сенатор від Бурятії В'ячеслав Наговіцин відзначав Ракітіна на фотографіях президента Путіна, а в друзях у неіснуючого автора набралося кілька десятків представників влади.

При цьому серед друзів "поета" в соцмережах - сотня депутатів Держдуми, зокрема Євген Ревенко і Ніна Останіна, три десятки сенаторів, включно з Дмитром Рогозіним та Андрієм Клішасом, радник Путіна з питань культури Олена Ямпольська, Z-віктори Дмитро Стешин і Марат Хайруллін.

Приклад нацистського вірша "Лідер", який росіяни сприйняли як присвяту Путіну:

Ти як садівник, що у своєму саду

Плоди трудів важких пожинає.

Народ радіє, прапори у висоту

Зметнулися. Час тихо наступає.

Однак мало хто знає, що це художній переклад вірша "Фюрер" Еберхарда Меллера - переконаного нациста й антисеміта, який став членом НСДАП ще до приходу Гітлера до влади.

/ t.me/s/zakharovchannel

Водночас вірш "Перед портретом" багато z-патріотів також "присвятили" бункерному. Його автор Гериберт Менцель - штурмовик і член НСДАП з 1933 року. В оригіналі автор розмірковує, дивлячись на портрет Адольф Гітлера.

Раніше журналіст Такер Карлсон висміяв Путіна за тезу про "Україну і нацистів". Американець сказав, що частина інтерв'ю, в якій диктатор Путін говорив про "засилля нацистів в Україні", йому не сподобалася.

Як повідомлялося раніше, російський нацист шокував кровожерливим зізнанням про українців. Російський неонацист Олексій Мільчаков шокував новим нелюдським зізнанням про ставлення РФ до українців під окупацією Росії.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред