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"Народ радіє": у РФ просувають "поета" за нацистські вірші про фюрера Путіна

Олексій Тесля
29 червня 2024, 01:30
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За допомогою нейромережі було створено фото автора "Геннадія Ракітіна", а також вигадано його особистість.
Путін, Гітлер
Володимиру Путіну присвятили вірші, які писали для Адольфа Гітлера / Колаж УНІАН, regnum.ru

У РФ антивоєнні активісти протягом року писали вірші від імені неіснуючого z-поета "Геннадія Ракітіна", які оцінили журі поетичних конкурсів і депутати Держдуми.

При цьому всі тексти віршів виявилися адаптацією німецьких поетів часів Третього Рейху на славу фюрера Адольфа Гітлера і нацистського режиму, йдеться в повідомленні журналіста Андрія Захарова.

Уточнюється, що за допомогою нейромережі було створено фото автора патріотичних віршів, а також вигадано особистість: 49-річний випускник філфаку МДУ і колишній учитель. Після чого було перекладено німецькі пропагандистські вірші 1930-х років.

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Скріншот
/ t.me/s/zakharovchannel

Наприклад, текст члена НСДАП Еберхарда Меллера "Фюрер" став віршем "Лідер", присвяченим президенту РФ. А вірш штурмовика Геріберта Менцеля "Гомер штурмових загонів", де автор розмірковує перед портретом Гітлера, у редакції Ракітіна став віршем "Перед портретом".

За рік талант фейкового Ракітіна оцінили на Всеросійському конкурсі патріотичної поезії ім. Твардовського, де Геннадій вийшов у півфінал номінації "Вірші про захисників Батьківщини". Журнал "Москва" взяв його вірш на конкурс "Патріотичний верлібр". Переклади нацистської поезії репостили Z-канали. Сенатор від Бурятії В'ячеслав Наговіцин відзначав Ракітіна на фотографіях президента Путіна, а в друзях у неіснуючого автора набралося кілька десятків представників влади.

При цьому серед друзів "поета" в соцмережах - сотня депутатів Держдуми, зокрема Євген Ревенко і Ніна Останіна, три десятки сенаторів, включно з Дмитром Рогозіним та Андрієм Клішасом, радник Путіна з питань культури Олена Ямпольська, Z-віктори Дмитро Стешин і Марат Хайруллін.

Приклад нацистського вірша "Лідер", який росіяни сприйняли як присвяту Путіну:

  • Ти як садівник, що у своєму саду
  • Плоди трудів важких пожинає.
  • Народ радіє, прапори у висоту
  • Зметнулися. Час тихо наступає.

Однак мало хто знає, що це художній переклад вірша "Фюрер" Еберхарда Меллера - переконаного нациста й антисеміта, який став членом НСДАП ще до приходу Гітлера до влади.

Скріншот
/ t.me/s/zakharovchannel

Водночас вірш "Перед портретом" багато z-патріотів також "присвятили" бункерному. Його автор Гериберт Менцель - штурмовик і член НСДАП з 1933 року. В оригіналі автор розмірковує, дивлячись на портрет Адольф Гітлера.

Раніше журналіст Такер Карлсон висміяв Путіна за тезу про "Україну і нацистів". Американець сказав, що частина інтерв'ю, в якій диктатор Путін говорив про "засилля нацистів в Україні", йому не сподобалася.

Як повідомлялося раніше, російський нацист шокував кровожерливим зізнанням про українців. Російський неонацист Олексій Мільчаков шокував новим нелюдським зізнанням про ставлення РФ до українців під окупацією Росії.

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