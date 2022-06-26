Нападе - не нападе: що відомо про білоруську армію диктатора Лукашенка

Що відомо про білоруську армію диктатора Лукашенка? / https://t.me/modmilby і ua.depositphotos.com

У той час як бійці ЗСУ ведуть жорстокі бої з російськими окупантами, над північними кордонами України як і раніше нависає небезпека вступу у війну Білорусі - як давнього сателіта країни-агресора Росії. Загальна думка української влади та експертів поки така - білоруський диктатор Лукашенко навряд чи захоче починати війну без підтримки російських військ. Главред вирішив зібрати з відкритих джерел основні відомості про білоруську армію.

Армія Білорусі чисельність

65 тисяч осіб, причому 20 тисяч ‒ обслуговуючий, тиловий і адміністративний персонал. Експерти ставлять таке військо на 52-е місце в світі за потужністю.

Правда, диктатор Лукашенко останнім часом хвалиться, що без особливих проблем може збільшити армію до 80 тисяч. Але зараз невідомо, наскільки його слова відповідають дійсності.

Крім того, зараз функціонують три авіаційні бази. У прикордонних областях на постійній дислокації кілька (4) бригад ППО і кілька (3) зенітних полка. Також у розпорядженні білоруського командування зараз є по парі радіотехнічних, по парі механізованих, пара ракетних і реактивно-артилерійських бригад і кілька (3) бригад артилеристів.

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Армія Білорусі техніка

Сили ППО оснащені в цілому ще чисто радянськими і модернізованими радянськими зенітно-ракетними комплексами С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". ВПС мають у своєму розпорядженні кілька десятків винищувачів моделі Су-30СМ, винищувачів моделі Міг-29 і винищувачів-штурмовиків моделі Су-25.

У артилеристів на озброєнні з сучасного - РСЗВ "Полонез" (зроблена після переробки технологій з КНР). Прицільна дальність - до 300 кілометрів. Також є ще радянські запаси - сотні самохідних артилерійських установок і РСЗВ, а також десятки гаубиць і мінометів.

Правда, раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв Лукашенку посилення зброєю у вигляді ракетних комплексів "Іскандер".

Всього на полі бою Білорусь може виставити 1,3 тисячі радянських танків Т-72.

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Чи нападе Білорусь на Україну?

Згідно з положеннями білоруської військової доктрини, армія цієї країни має потенціал виключно до оборони. Тобто, кажуть експерти, у неї фактично немає наступального потенціалу.

У середині червня 2022 року диктатор Лукашенко публічно говорив, що білоруська армія нібито нічим не допомагає російським окупантам воювати проти ЗСУ. Але по факту, оскільки лукашенківський режим знаходиться в повній залежності від Путіна, офіційний Мінськ надає Росії свій повітряний простір і бази на суші ‒ для того, щоб агресори могли вести ракетні обстріли Україні. Плюс такий стан речей змушує командуванню ЗСУ тримати в районі кордону угруповання військ на випадок нападу білорусів.

Далі, заступник міністра оборони Білорусі Андрій Жук говорив - мовляв, Білорусь не збирається ні з ким воювати. Проте на кордоні з Україною як і раніше дислоковані сім батальйонів білоруської армії-нібито заради перевірки боєготовності.

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