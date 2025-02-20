Як допомогти Україні та зміцнити безпеку Європи: в Польщі озвучили план

Прем'єр-міністр Польщі закликав союзників до дій.

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Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Прем'єр-міністр Польщі закликав союзників до дій

Туск запропонував план безпеки для України та Європи

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив три кроки для зміцнення безпеки України та Європи. План глава польського уряду опублікував в соцмережі X.

"Досить говорити, час діяти!" - написав Туск, звертаючись до європейських країн. відео дня

План прем'єра Польщі для безпеки України та Європи:

фінансування європейської допомоги Україні із заморожених російських активів;

посилення повітряного патрулювання, "балтійського вартового" (операція НАТО для захисту підводної інфраструктури Балтійського моря) і захист кордону ЄС з Росією;

швидке ухвалення нових фіскальних правил для фінансування безпеки та оборони ЄС.

Зазначимо, що країни Європейського Союзу поки що не використовують заморожені російські активи для допомоги Україні. ЄС залучив лише прибуток від таких активів.

Допомога Україні від ЄС - новини за темою

Як писав Главред, країни ЄС планують надати новий пакет військової допомоги для України вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. Він стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ. Допомога міститиме 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи ППО та інше озброєння.

Також Євросоюз розглядає можливість виділення близько 700 мільярдів євро на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що фінансування може здійснюватися за рахунок спільного боргу країн ЄС.

Крім того, посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України. Офіційно новий санкційний пакет буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС 24 лютого, – у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Відомо, що санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за відомостями видання, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

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Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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