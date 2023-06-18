"Ми сповнені рішучості": ЗСУ можуть розраховувати на допомогу від ЄС - єврокомісар

Важливо, щоб Україна повернула свою свободу і свою територію, підкреслив Тьєррі Бретон.

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У ЄС націлені підтримувати Україну незалежно від успіхів контрнаступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 ОМБр Романа Великого

Незалежно від результатів контрнаступу Збройних сил України, Європейський Союз планує продовжувати підтримувати нашу країну. Про це заявив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон в інтерв'ю Le Parisien.

"Наша підтримка не залежить від будь-яких умов. Важливо, щоб Україна повернула свою свободу і свою територію. Ми сповнені рішучості надавати їй усю підтримку, яка їй потрібна, ми це робимо і будемо робити. Ми готуємося до того, що війна триватиме не менше кількох місяців або довше", - заявив Бретон.

Як приклад єврокомісар вказав на рішення Євросоюзу збільшити виробництво боєприпасів для України. Він додав, що країни ЄС передадуть Україні мільйон боєприпасів великого калібру, причому не тільки натовського, а й радянського: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

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Крім того, йдеться про протитанкові ракети типу NLAW і снаряди для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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