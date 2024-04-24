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Може скоро "відкинути ковзани": спливли нові деталі хвороби Кадирова

Олексій Тесля
24 квітня 2024, 01:28
На опублікованому відео помітно, що Рамзан Кадиров говорить повільно і у нього проблеми з дикцією.
Кадиров
З'явилися нові деталі про стан здоров'я Рамзана Кадирова / Скриншот

Інформацію про погіршення стану здоров'я Рамзана Кадирова було отримано з джерел як у Чеченській республіці, так і за її межами, а також з аналізу здатності Кадирова до публічної активності, що знижується, розповів головний редактор "Новой газеты. Європа" Кирило Мартинов.

Як підкреслив він в ефірі Currenttime, нещодавно було опубліковано нове відео, на якому показано робочий момент наради Кадирова. При цьому камера не показувала крупний план його обличчя і було видно, що він говорить повільно і у нього проблеми з дикцією.

З ім'ям сина Кадирова було пов'язано один із найбільших скандалів 2023 року - на думку Мартинова, це могло бути одним з інформаційних приводів, що відволікають увагу від теми його здоров'я.

відео дня

"Усе це в сукупності плюс піднесення такої людини, як [Апті] Алаудінов, і одержання дуже нехарактерної для вихідця з кадировської Чечні посади в міністерстві оборони для цієї людини - усе це разом свідчить про те, що Кадиров якщо не помре в осяжному майбутньому, то навряд чи зможе виконувати свої посадові обов'язки, якими б вони не були", - додав Мартинов.

Діагноз Кадирова - останні новини за темою

Раніше в Мережі почали поширюватися чутки про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова. Пізніше були повідомлення, нібито він перебуває в медикаментозній комі.

ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, проте орган не прижився. Кадиров перебуває в одному з московських медзакладів. Нібито планується повторна операція з трансплантації. Періодично глава Чечні приходить до тями - тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, незважаючи на повідомлення про його смерть.

Хто такий Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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