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Морозов пояснив, чи встоїть режим Путіна в разі його повної невдачі в Україні

Дмитро Відоменко
19 червня 2023, 01:35
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Повна невдача путінського режиму не призведе до автоматичного краху його влади в країні-агресорі РФ.
Путін, Морозов
Російська еліта, щоб врятувати економіку і свої доходи, буде консолідуватися навколо Путіна - Морозов / колаж Главред, фото Facebook, скріншот з відео

Режим Путіна встоїть, навіть якщо спільними зусиллями України і заходу вдасться путінську армію вибити до кордонів 1991 року. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Не змусить. Навіть якщо ми уявимо, що Україна досягне своєї стратегічної мети і звільнить всі території, включаючи Крим, Путін не впаде. Тоді, з великою часткою ймовірності, всі, хто залишається в Росії, консолідуються навколо Путіна, щоб врятувати економіку і свої доходи. Наприклад, якщо виникне дуже сильний міжнародний альянс, який змусить Кремль вивести війська до кордонів 1991 року, режим Путіна все одно встоїть. Це не призведе до автоматичного краху його влади", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. - шеф-редактор російського журналу, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Дивіться інтерв'ю Олександра Морозова Главреду:

Росію чекає криза і розпад держави

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині Росії загострюється.

Посилюється конфлікт між Міністерством оборони окупантів та бойовиками ПВК Вагнера. Подоляк прогнозує серйозне протистояння в РФ вже в найближчі місяці.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. За словами чиновника, потрібно не допустити, щоб пішло поширення ядерної зброї. Більш того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові повалити Путіна.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що агресор Росія зазнала великих втрат під час війни.

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