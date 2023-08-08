УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

Дмитро Відоменко
8 серпня 2023, 12:16 оновлено 8 серпня, 12:53
788
Дмитро Медведєв вкотре влаштував пропагандистську істерику на своєму каналі в Telegram.
Медведєв, Саакашвілі
Медведєв вирішив знову побахвалитися і згадав про агресію РФ проти Грузії / колаж Главред, фото УНІАН

Скандальний російський політик (і колишній президент країни-агресора РФ) Дмитро Медведєв вкотре влаштував істерику і пообіцяв російським окупантам "перемогу" в Україні. Як водиться у нього, майданчиком для виплеску чергових пропагандистських тез став його канал в месенджері Telegram.

"Рівно 15 років тому Росія рішуче відповіла на підлу атаку на Цхінвал, дала жорстку відсіч агресору. За спиною недоумка Саакашвілі стояв колективний захід, який вже тоді прагнув розгойдати ситуацію в безпосередній близькості від кордонів Росії. Наші Збройні сили за п'ять днів швидко і жорстко покарали спостерігачів націоналістів. Захистили від ворога наших людей, які жили в Абхазії та Південній Осетії. Дали новим державам можливість розвиватися за підтримки Росії", ‒ заявив він.

Крім того, Медведєв вирішив знову побахвалитися і згадав про агресію РФ проти Грузії, яку тоді очолював Міхеїл Саакашвілі.

відео дня

Потім від Медведєва дісталося США - мовляв, в 2008 році у США "не вистачило досвіду", щоб протистояти РФ і запевнив, що в майбутньому окупанти також подолають "натовську систему" і вирішувати всі цілі своєї збройної агресії ‒ вже проти України.

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Дмитро Медведєв істерив через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли та нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Крім того, Медведєв поскаржився на військову допомогу Заходу Україні. За його словами, якби не допомога Києву з боку союзників, російські окупанти, мовляв, "швидше закінчили б війну".

Інші новини:

Дмитро Медведєв Михайло Саакашвілі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:24 Україна
ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

12:34 Україна
Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7

12:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:48

Як не стати заручником системи?

13:44

Фен і окріп заборонені: як швидко розтопити лід в морозилці

13:39

Райська насолода: чому кішки люблять, коли їм чухають голову

13:30

Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу ПокровськаФото

13:27

"Ти задовбала зі своєю любов'ю": Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:24

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:16

Руслан Алієв досьє

12:57

Бій "Усик-Дюбуа": легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита

12:49

Дівчина "порвала" Instagram - її засіб відмиє навіть найбруднішу духовкуВідео

Реклама
12:34

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

12:31

"Бійтеся своїх бажань": Катя Осадча розповіла про зміну імені

12:16

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

12:09

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 серпня 2023: Овну - хороша покупка, Близнюкам - насолода

11:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

11:34

В Україні може з'явитися нове "американське" свято: буде ще один вихідний

11:29

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

11:24

"Вони ненавидять це": дівчина розповіла, як позбутися від павуків в домі

11:06

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

11:06

Трагедія в родині Сандри Буллок: актриса втратила любов свого життя

Реклама
10:54

Безіменний палець без кільця: Портман підігріла чутки про розлучення з чоловіком-зрадником

10:06

Жінка зайшла у ванну і сторопіла - з підлоги стирчала собача головаВідео

09:52

На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності: деталі

09:36

Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

09:24

Від 70 до 90 грн: ціни на суперпопулярні літні ягоди рвуться вгору - що сталося

09:10

Поки імперія жива, майбутнього в утворення під назвою "Росія" немаєПогляд

09:09

Пилу не буде кілька тижнів: дівчина приготувала супер-засібВідео

08:59

"Це біль на все життя": у Мережі розридалися над постом, присвяченому Павликом померлому синові

08:50

Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна - Держдеп США

08:49

Крабами і не пахне: з чого насправді зроблені крабові палички

08:18

Байден і Білий дім готують додаткові гроші для України - CNN

08:00

Половину життя віддав службі: у Покровську загинув заступник глави ДСНС Донбасу

07:25

Росіяни побіжать із Криму на баржах: астролог назвав дату руйнування Кримського мостуВідео

07:21

США оголосять про новий пакет допомоги Україні: у Reuters дізналися, що до нього увійде

07:05

Заплутана загадка з неймовірною відповіддю: потрібно знайти тигра у лісі

06:48

Кощієва смерть: чого Путін боїться найбільше?Погляд

06:43

РФ вдарила двома ракетами по Покровську: кількість жертв і поранених зрослаФото

06:25

Карта дня: що віщує Таро на 8 серпня

06:25

Як правильно казати – "копіЙОк" чи "копІйок": Авраменко поставив крапку у дилеміВідео

04:40

Контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції – експерт

Реклама
04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 8 серпня

03:30

Як сказати українською "удерживать руки на весу": Авраменко дав відповідь

03:00

"Небезпечні друзі": типи людей, яких варто остерігатись та не підпускати до себе

02:30

Сенполія виросте, як на дріжджах: як приготувати секретний розчин для поливу фіалок

01:40

Виснажена Белла Хадід показала страшне обличчя своєї хвороби

01:10

Тарганів не буде: топ дешевих засобів проти кімнатних паразитів

00:38

Не захоплюйтеся вівсянкою: топ кращих добавок і поширених помилок

07 серпня, понеділок
23:55

Гатили "Іскандерами": Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську

23:04

Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

22:15

Зірка "Папіка" налякала фанатів проблемою зі здоров'ям

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти