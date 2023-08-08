Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

Дмитро Медведєв вкотре влаштував пропагандистську істерику на своєму каналі в Telegram.

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Медведєв вирішив знову побахвалитися і згадав про агресію РФ проти Грузії / колаж Главред, фото УНІАН

Скандальний російський політик (і колишній президент країни-агресора РФ) Дмитро Медведєв вкотре влаштував істерику і пообіцяв російським окупантам "перемогу" в Україні. Як водиться у нього, майданчиком для виплеску чергових пропагандистських тез став його канал в месенджері Telegram.

"Рівно 15 років тому Росія рішуче відповіла на підлу атаку на Цхінвал, дала жорстку відсіч агресору. За спиною недоумка Саакашвілі стояв колективний захід, який вже тоді прагнув розгойдати ситуацію в безпосередній близькості від кордонів Росії. Наші Збройні сили за п'ять днів швидко і жорстко покарали спостерігачів націоналістів. Захистили від ворога наших людей, які жили в Абхазії та Південній Осетії. Дали новим державам можливість розвиватися за підтримки Росії", ‒ заявив він.

Крім того, Медведєв вирішив знову побахвалитися і згадав про агресію РФ проти Грузії, яку тоді очолював Міхеїл Саакашвілі.

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Потім від Медведєва дісталося США - мовляв, в 2008 році у США "не вистачило досвіду", щоб протистояти РФ і запевнив, що в майбутньому окупанти також подолають "натовську систему" і вирішувати всі цілі своєї збройної агресії ‒ вже проти України.

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Дмитро Медведєв істерив через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли та нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Крім того, Медведєв поскаржився на військову допомогу Заходу Україні. За його словами, якби не допомога Києву з боку союзників, російські окупанти, мовляв, "швидше закінчили б війну".

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