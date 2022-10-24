"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати Україні

Медведєв заявив, що він вже перевірив випуск танків в РФ і прискорення поставок техніки для війни в Україні.
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Росії не закінчується озброєння, кількість його лише збільшується.
"Читаючи ворожу аналітику, неодноразово зустрічав твердження, що військова техніка і затребуване озброєння в Росії скоро закінчаться. Типу все витратили", - заявив Медведєв в Telegram.
За його словами, все нібито навпаки, випуск озброєнь і спеціальної техніки "кратно" збільшується в усіх напрямках: від танків і гармат до ракет і дронів.
"Чекайте!",- пригрозив Медведєв Україні.
Також Медведєв повідомив, що він вже перевірив випуск танків в РФ і обговорив питання прискорення поставок техніки у війська для війни в Україні.
Він дав зрозуміти, що тих, хто не впорається з виконанням "держзамовлення з випуску озброєнь, чекає кримінальна відповідальність".
Нагадаємо, 10 жовтня, після під час масованого ракетного удару, Медведєв закликав до "повного демонтажу політичного режиму України".
"Перший епізод зіграний. Будуть і інші. І ще. Висловлю особисту позицію. Не можу не згадати про це зараз. Українська держава в нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом буде представляти постійну, пряму і явну загрозу Росії. Тому крім захисту наших людей і охорони кордонів країни метою наших майбутніх дій, на мій погляд, повинен стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", - писав "клоун" Медведєв.
Також нещодавно Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними загрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.
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