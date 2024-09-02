'Маленькі члени родини': Путін зробив незвичну заяву про свою сім'ю і згадав Китай

Російський диктатор Володимир Путін відзначив важливість вивчення китайської мови в Росії зазначивши, що "маленькі члени" його родини нібито вільно спілкуються китайською. Про це він розповів під час відкритого уроку "Розмова про важливе" у школі Кизила.
"Дуже багато партнерів з'являється між Росією і Китаєм, вони з'являються природним чином", - зазначив він.
Путін підкреслив, що і нібито китайці більше хочуть пізнати Росію.
"Маленькі члени моєї сім'ї говорять китайською мовою, говорять вільно. Але це не означає, що ми повинні забути свій інтерес до англійської мови. Англійська мова - це велика мова", - сказав президент країни-агресора під час відкритого уроку "Розмова про важливе" у школі Кизила.
Дивіться відео із словами Путіна про членів його родини:
Таким чином російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, визнав наявність маленьких дітей у власній родині. Однак, про кого саме йде мова, він не уточнив.
Офіційно відомо, що у Володимира Путіна є дві дочки від його шлюбу з Людмилою Шкребньовою, з якою він познайомився під час навчання в Ленінградському державному університеті. Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша Катерина - 31 серпня 1986 року в Дрездені.
Ордер на арешт Володимира Путіна
Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.
Війна в Україні - що відомо про останні заяви Путіна
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на тлі української операції в Курській області, Володимир Путін намагається створити враження, що нічого не відбувається. Російські військові кореспонденти закликають зберігати спокій і не сіяти паніку. Як зазначає The Wall Street Journal, операція ЗСУ в Курській області стала черговим ударом по "аурі непереможності" Путіна, хоча він удає, що це його не турбує.
У відповідь на дії Заходу Росія вирішила змінити свою ядерну доктрину, про що повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.
Кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що дії ЗСУ в Курській області не залишаться без відповіді, натякаючи на те, що рішення вже ухвалене, хоча конкретики він не надав.
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