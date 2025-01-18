"Лукашенко задумався": якими можуть бути результати виборів в Білорусі - Бульба

Команда самопроголошеного президента Білорусі визнає, що не всі громадяни країни люблять Лукашенка.

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Самопроголошений Лукашенко не готовий визнавати свою поразку на виборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Бульба:

Лукашенко задумався над тим, щоб результати виборів були більш правдоподібні

Лукашенко може "отримати" на виборах 75% голосів

Цієї зими у Білорусі пройдуть наступні президентські вибори, однак інтриги, хто здобуде на них перемогу немає. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко вже готує нову цифру, яку збирається "намалювати" його команда для "перемоги".

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик та громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

При цьому, за його словами, Лукашенко таки задумався про те, аби вона була більш реалістичною, ніж на виборах у 2020 році.

Дивіться відео про прогноз на майбутні вибори у Білорусі:

"2020 року, в тому числі і з його найближчого оточення, пропонували йому написати цифру близько 56%. Але він не погодився, сказав, що з такою цифрою буде соромно потім здатися перед середньоазіатськими пацанами", - розповів політик.

Тому зараз вже Лукашенко нібито обговорює з командою число в районі 75%. Таким чином у самопроголошеного президента та його оточення вже з'явилося розуміння, що не усі в Білорусі люблять Лукашенка.

Вибори в Білорусі - що відомо

Раніше Главред писав, що хоча представники штабу Тихановської заявляють про "пекельні протести", які нібито почнуться в Білорусі, і пов'язують це з майбутніми виборами. Але якби вони могли початися, вони б уже почалися. Тому все це сумнівно і більше нагадує ІПСО.

Напередодні Сергій Бульба зазначав, що залишається незрозумілим, як Лукашенку вдалося вплинути на штаб Тихановської, але зараз там закликають білорусів приходити і брати участь у виборах.

Нагадаємо, що судячи з усього, у Лукашенка є неузгодженість із Путіним - 2020 року він обіцяв, що більше не висуватиметься на посаду президента, і піде за "назарбаєвським сценарієм". Але події, які відбулися з Назарбаєвим, стали для Лукашенка тривожним сигналом. Він уважно це оцінив і зрозумів, що такий сценарій для нього неприйнятний.

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Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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