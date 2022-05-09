Криваве небо: у Китаї сталося найрідкісніше явище у світі

Червоне небо в Китаї / соцмережі

Рідкісне явища зазвичай дуже захоплюючі, але іноді вони можуть бути трохи моторошними. Над китайським Чжоушанем небо забарвилося в яскраво червоний колір.

Фото і відео незвичайного неба стали вірусними, їх подивилися більше 150 млн разів. Але у цього явища виявилося досить просте пояснення.

Жителі міста в Китаї запідозрили пожежу, але виявилося все зовсім по іншому.

Місцеві метеорологи повідомили, що небо стало червоним через заломлення і розсіювання світла, швидше за все, від вогнів суден у порту, пише Global Times.

"У Чжоушані було туманно і хмарно, мрячив дощ, а це якраз ідеальні умови, щоб світло заломлювалося і розсіювався, створюючи ефект червоного неба", - кажуть експерти.

Червоне небо спостерігалося протягом дев'яти днів у багатьох країнах у 1770 році. Пізніше з'ясувалося, що це було викликано потужною сонячною активністю. Зараз сонячна і геомагнітна активність була в нормі, а значить, не могла стати причиною червоного неба.

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