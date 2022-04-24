Україну атакують грози і небезпечне явище після Великодня

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні після Великодня 24 квітня різко зміниться. Як повідомляють синоптики, в країну прийдуть грози, але вони будуть нетривалими.

За даними метеорологічного сайту Ventusky, весь день понеділка, 25 квітня, а також вечора вівторка, 26 квітня, по території України пройдуть грози.

Зокрема, з вечора понеділка очікуються грози в Чернігівській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Волинській області. Вночі на 26 квітня прогнозують грози в Чернігівській, Черкаській, Вінницькій області.

Це явище закінчиться вже до 18:00 26 квітня.

Прогноз погоди на кінець квітня

З 25 квітня по 1 травня, в Україні буде тепла і дощова погода.

Так, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в понеділок, 25 квітня, у західній частині, вдень і в північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім заходу, місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.

26 квітня у північних, центральних областях, вночі та в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

27 квітня без опадів, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ. Температура вночі 6-12° (у західних областях 4-9°), вдень 13-19°, у південних, східних, 26 квітня та в центральних областях 18-24°.

28-29 квітня у західних, північних і центральних областях очікують короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 13-19°. На вихідних, 30 квітня - 1 травня, в Україні буде очікується дощ. Температура вночі 5-7°, вдень 16-21°.

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У Києві 25 квітня йтиме короткочасний дощ. Вночі та вранці 25 квітня місцями очікується туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21°.

26 квітня короткочасний дощ, гроза, 27-29 квітня без опадів. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 15-17°.

На вихідних, 30 квітня - 1 травня, в столиці буде сухо. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 13-16°.

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