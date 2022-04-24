Україну атакують грози і небезпечне явище після Великодня

У центральних областях України потеплішає до + 24 градусів.
Погода в Україні після Великодня 24 квітня різко зміниться. Як повідомляють синоптики, в країну прийдуть грози, але вони будуть нетривалими.
За даними метеорологічного сайту Ventusky, весь день понеділка, 25 квітня, а також вечора вівторка, 26 квітня, по території України пройдуть грози.
Зокрема, з вечора понеділка очікуються грози в Чернігівській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Волинській області. Вночі на 26 квітня прогнозують грози в Чернігівській, Черкаській, Вінницькій області.
Це явище закінчиться вже до 18:00 26 квітня.
Прогноз погоди на кінець квітня
З 25 квітня по 1 травня, в Україні буде тепла і дощова погода.
Так, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в понеділок, 25 квітня, у західній частині, вдень і в північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім заходу, місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.
26 квітня у північних, центральних областях, вночі та в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
27 квітня без опадів, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ. Температура вночі 6-12° (у західних областях 4-9°), вдень 13-19°, у південних, східних, 26 квітня та в центральних областях 18-24°.
28-29 квітня у західних, північних і центральних областях очікують короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 13-19°. На вихідних, 30 квітня - 1 травня, в Україні буде очікується дощ. Температура вночі 5-7°, вдень 16-21°.
читайте такожУкраїну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчів
У Києві 25 квітня йтиме короткочасний дощ. Вночі та вранці 25 квітня місцями очікується туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21°.
26 квітня короткочасний дощ, гроза, 27-29 квітня без опадів. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 15-17°.
На вихідних, 30 квітня - 1 травня, в столиці буде сухо. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 13-16°.
Читайте також:
- В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління
- Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негоду
- На Великдень вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпечні явища