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"Червоні лінії" Кремля на друзки: ЗСУ зруйнували побоювання США операцією на Курщині

Анна Косик
14 вересня 2024, 04:37
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США, підтримали право України вести бойові дії на території Росії, що є великим досягненням.
Армия РФ, ВСУ, Путин
Курська операція відіграла важливу роль у знищенні "червоних ліній" / Колаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ, скріншот з відео

Курська операція стала досить неочікуваним успіхом ЗСУ як і для країни-агресора Росії, так і для західних партнерів. Одне з головних її досягнень - це руйнування однієї з так званих "червоних ліній" у головах західних політиків.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, підтримка заходу, зокрема США, права України вести бойові дії на території ворога є великим досягненням.

"Але все одно залишаються побоювання та "червоні лінії", які Байден та деякі європейські політики самі собі намалювали. Це швидше політико-психологічна проблема. Тому нам доводиться щоразу руйнувати "червоні лінії", чи західні політики починають розуміти, що намальовані ними лінії треба скасовувати та допомагати Україні", - наголосив він.

відео дня

Як приклад Фесенко навів ситуацію, коли західні лідери не надавали Україні ППО, аргументуючи, що це може бути ознакою участі у війні. Насправді ж це не так, адже під час передачі власність набуває та країна, яка її отримує.

Тоді партнери України зрозуміли, що потрібно надавати допомогу лише після того, як Росія почала руйнувати українську енергетику восени 2022 року. Та і це не єдиний приклад побоювань, які заходу довелося переступити.

"Це проблема самообмежень демократичних політиків, які мислять інакше. Під час Другої світової війни у ​​американських політиків також були "червоні лінії", і ці лінії теж довелося долати. Тож нічого нового", - підсумував політолог.

Хто такий Володимир Фесенко?

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Знищення "червоних ліній" РФ - що відомо

Нагадаємо, що США нам не допомагали активно зброєю перед російським вторгненням, та й у перший місяць війни давали тільки легку зброю в обмежених кількостях, тому що просто не вірили в те, що ми вистоїмо. Штати були готові до того, що Україна програє війну. Політолог Фесенко розповів, що США почали допомагати набагато пізніше – коли побачили, що Росії не вдалося захопити Київ і перемогти Україну. Але й тоді ця допомога була з масою "червоних ліній" і такою, щоб ми просто не програли цю війну.

Раніше повідомлялося, що операція українських військових в Курській області важлива для України з декількох причин. У першу чергу вона остаточно знівелювала так звані червоні лінії, про які дуже любить говорити країна-агресорка Росія.

Напередодні Олег Лісний заявив, що події в Курській області показали, що дозвіл на використання Україною далекобійної зброї США та інших країн по території країни-агресора Росії може стерти так звані "червоні лінії" Путіна.

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новини США ЗСУ Володимир Фесенко Операція в Курській області
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