"Червону лінію" перейдено: чи застосує РФ "ядерку" у відповідь на бої в Курську

Реакція Путіна на події в Курській області була досить стриманою, наголосив Мусієнко.

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Чи застосує РФ "ядерку" у відповідь на бої в Курську / колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Під час чату на Главреді військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, як країна-агресорка Росія може відповісти на операцію в Курській області, та чи достатня це підстава для Путіна, щоб застосувати ядерну зброю.

"Вже не вперше перейдена "червона лінія". Ми вже стільки разів чули різні погрози від російських пропагандистів, від Медведєва, наприклад, що після ударів по Криму будуть "акти відплати" ядерною зброєю. Путін хоче, щоб його вважали божевільним, одержимим, неадекватним, здатним у будь-який момент застосувати ядерну зброю. Його влаштовує такий імідж, його влаштовує страх перед ним", - сказав експерт.

За його словами, у критичних ситуаціях Путін не вдається до таких дій, а намагається здійснити раціональні кроки.

"Якби Путін справді мав намір застосувати ядерну зброю, не було б дзвінків міністра оборони РФ Білоусова своєму американському колезі Остіну із закликами зупинити Україну. Це складна для прогнозування тема. Можливість застосування ядерної зброї можна вписати в будь-які доктрини, але для того, щоб застосувати ядерну зброю першою, не у відповідь, коли тебе атакують, потрібно мати серйозну волю. А це людський фактор. Передбачити його дуже складно", - наголошує Мусієнко.

Він також наголосив, що реакція Путіна на події в Курській області була досить стриманою.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

"Він був розгублений, схвильований, було видно, що він цього не очікував. Він зараз навпаки намагається приховувати масштаби всього, що відбувається, намагається назвати це провокацією і погасити ситуацію. Оскільки це б'є по Путіну. Адже все це, зокрема бої в Курській області, через нього: не розпочав би він повномасштабного вторгнення в Україну, не було б того, що зараз відбувається на Курщині. До того ж увесь світ застеріг Путіна від застосування ядерної зброї, зокрема Китай та Індія. Тому зважитися на це Путіну не так просто", - підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бої в Курській області - що відомо

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що оскільки Росія сильно залежить від терміновиків, які охороняють кордон з Україною, операція на території Курської області створює серйозні проблеми для Кремля.

Також відомо, що Росія перемістила підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту з Севастополя до Курської області для посилення російських військ на цьому напрямку.

Екскерівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст вважає, що операція в Курській області є добре спланованою, оскільки вдалось "застати путінську армію зненацька".

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