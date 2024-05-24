"Буде під наглядом лікарів": президент Чехії потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі

Чеського президента госпіталізували, він пробуде у лікарні під наглядом медиків кілька днів.

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Президент Чехії потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі/ колаж: Главред, Facebook Petr Pavel, УНИАН

Президент Чехії Петер Павел травмувався під час їзди на мотоциклі. Його забрали до лікарні, де він побуде кілька днів під наглядом медиків.

Про це повідомило ввечері у четвер, 23 травня, чеське видання iDnes з посиланням на пресслужбу чеського президента. Зазначається, що травми в Павела несерйозні, але він потребує нагляду лікарів упродовж кількох днів, тому залишатиметься на цей час в Центральному військовому госпіталі в Празі.

Речник чеського президента Віт Коларж зазначив у коментарі Чеському телебаченню, що не знає точного діагнозу.

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"У будь-якому випадку це незначна травма. Ймовірно, президент буде перебувати під наглядом упродовж кількох днів", – сказав речник.

Також він додав, що госпіталізація Павела не повинна мати сильного впливу на його робочий графік, адже попереду вихідні, але якщо щось зміниться, про це буде повідомлено.

У чеській поліції додали, що ця аварія не розглядається як ДТП, адже вона сталася не на дорозі, а на закритій спортивній трасі.

Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел приняв присягу і став президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінив на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки

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