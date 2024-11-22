РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогноз

Загородній вважає, якщо Путін погодиться на перемир'я, це точно спровокує серйозну внутрішньополітичну кризу.

https://glavred.net/article/rf-ta-ukrajina-mozhut-pripiniti-vogon-ekspert-rozkriv-vazhlivy-prognoz-10616678.html Посилання скопійоване

Чи відбудеться припинення вогню / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Головні тези Загороднього:

Путін хоче підписати зі США всеосяжну угоду про контроль над Європою

Згода Путіна на перемир'я спровокує серйозну кризу

Чи буде припинення вогню на фронті

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів про ймовірне припинення вогню в Україні може бути оголошено вже 20 січня 2025 року. Експерт розкрив, наскільки вірогідно, що цей режим буде реально дотримуватися і яким чином США можуть гарантувати це.

"Я не особливо в це вірю, тому що припинення вогню не вигідно Росії. Невже Курська область залишається у складі України? Виходить, що так, і це дуже важливий момент. Ми завжди задавалися питанням: навіщо українські війська залишаються в Курській області? Це спосіб обміну, і наші війська на Курщині дуже нервують російське керівництво, та й простих росіян теж. Повертаючись до дзвінка Трампа і Путіна, якого нібито не було, росіянам така ідея не подобається", - розповів Загородній.

Відомо, що Путін кілька днів тому на Валдайському форумі говорив, що хоче підписати зі США всеосяжну угоду про контроль над Центральною Європою, свого роду "Ялту-2".

"Але очевидно, що ніхто цього підписувати не буде. Йому просто дали зрозуміти, що він має зупинитися, і в Україну буде введено миротворців, найімовірніше, країн НАТО, як того хоче Трамп. І це ще не почалися справжні переговори, і на Заході не розуміють ні шизу Путіна, ні природу конфлікту між Росією та Україною", - додав експерт.

Загородній розповів, що Путіну така ідея, звісно, не подобається, тому що для нього це поразка. Адже окуповані області України він уже вписав у Конституцію Росії, заявивши, що Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області - це "російські території".

Якщо Путін погодиться на перемир'я, це точно спровокує серйозну внутрішньополітичну кризу, яка накладеться на економічну кризу, пов'язану з нафтою.

"Тому я не вірю в припинення вогню з 20 січня. Ви правильно підмітили: а хто гарантуватиме дотримання цього режиму? США кажуть, що готові дати такі гарантії, як у "корейському варіанті", але ж це передбачає присутність американських військ в Україні, як у Південній Кореї. Думаю, що розміщення американського контингенту в Дніпрі та Одесі буде вітатися Україною. Але поки що це не виглядає реалістичним", - зазначив Загородній.

Видно, що росіяни не готові прийняти навіть стартовий сценарій - заморожування по лінії розмежування. Тому я схиляюся до думки, що Україні нададуть більше зброї, щоб вона могла ефективно захищати себе.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході. Представник ОТГ "Луганськ" каже, що ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, при цьому проводить розвідку позицій ЗСУ для нового прориву оборони.

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Після того, як окупанти взяли у полон військових ЗСУ, вони змусили чоловіків роздягнутись догола.

На Курщині ЗСУ розгромили ворога та взяли полонених. Як пояснив аналітик Дмитро Снєгирьов, 26 окупантів вдалося взяти у полон українським десантникам, бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. У жовтні російські війська зазнали рекордних втрат на фронті.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред