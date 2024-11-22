РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогноз

Головні тези Загороднього:
- Путін хоче підписати зі США всеосяжну угоду про контроль над Європою
- Згода Путіна на перемир'я спровокує серйозну кризу
- Чи буде припинення вогню на фронті
На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів про ймовірне припинення вогню в Україні може бути оголошено вже 20 січня 2025 року. Експерт розкрив, наскільки вірогідно, що цей режим буде реально дотримуватися і яким чином США можуть гарантувати це.
"Я не особливо в це вірю, тому що припинення вогню не вигідно Росії. Невже Курська область залишається у складі України? Виходить, що так, і це дуже важливий момент. Ми завжди задавалися питанням: навіщо українські війська залишаються в Курській області? Це спосіб обміну, і наші війська на Курщині дуже нервують російське керівництво, та й простих росіян теж. Повертаючись до дзвінка Трампа і Путіна, якого нібито не було, росіянам така ідея не подобається", - розповів Загородній.
Відомо, що Путін кілька днів тому на Валдайському форумі говорив, що хоче підписати зі США всеосяжну угоду про контроль над Центральною Європою, свого роду "Ялту-2".
"Але очевидно, що ніхто цього підписувати не буде. Йому просто дали зрозуміти, що він має зупинитися, і в Україну буде введено миротворців, найімовірніше, країн НАТО, як того хоче Трамп. І це ще не почалися справжні переговори, і на Заході не розуміють ні шизу Путіна, ні природу конфлікту між Росією та Україною", - додав експерт.
Загородній розповів, що Путіну така ідея, звісно, не подобається, тому що для нього це поразка. Адже окуповані області України він уже вписав у Конституцію Росії, заявивши, що Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області - це "російські території".
Якщо Путін погодиться на перемир'я, це точно спровокує серйозну внутрішньополітичну кризу, яка накладеться на економічну кризу, пов'язану з нафтою.
"Тому я не вірю в припинення вогню з 20 січня. Ви правильно підмітили: а хто гарантуватиме дотримання цього режиму? США кажуть, що готові дати такі гарантії, як у "корейському варіанті", але ж це передбачає присутність американських військ в Україні, як у Південній Кореї. Думаю, що розміщення американського контингенту в Дніпрі та Одесі буде вітатися Україною. Але поки що це не виглядає реалістичним", - зазначив Загородній.
Видно, що росіяни не готові прийняти навіть стартовий сценарій - заморожування по лінії розмежування. Тому я схиляюся до думки, що Україні нададуть більше зброї, щоб вона могла ефективно захищати себе.
Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:
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