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РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогноз

Юлія Закрепа
22 листопада 2024, 17:40оновлено 22 листопада, 20:11
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Загородній вважає, якщо Путін погодиться на перемир'я, це точно спровокує серйозну внутрішньополітичну кризу.
РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогноз
Чи відбудеться припинення вогню / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Головні тези Загороднього:

  • Путін хоче підписати зі США всеосяжну угоду про контроль над Європою
  • Згода Путіна на перемир'я спровокує серйозну кризу
  • Чи буде припинення вогню на фронті

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів про ймовірне припинення вогню в Україні може бути оголошено вже 20 січня 2025 року. Експерт розкрив, наскільки вірогідно, що цей режим буде реально дотримуватися і яким чином США можуть гарантувати це.

"Я не особливо в це вірю, тому що припинення вогню не вигідно Росії. Невже Курська область залишається у складі України? Виходить, що так, і це дуже важливий момент. Ми завжди задавалися питанням: навіщо українські війська залишаються в Курській області? Це спосіб обміну, і наші війська на Курщині дуже нервують російське керівництво, та й простих росіян теж. Повертаючись до дзвінка Трампа і Путіна, якого нібито не було, росіянам така ідея не подобається", - розповів Загородній.

Відомо, що Путін кілька днів тому на Валдайському форумі говорив, що хоче підписати зі США всеосяжну угоду про контроль над Центральною Європою, свого роду "Ялту-2".

"Але очевидно, що ніхто цього підписувати не буде. Йому просто дали зрозуміти, що він має зупинитися, і в Україну буде введено миротворців, найімовірніше, країн НАТО, як того хоче Трамп. І це ще не почалися справжні переговори, і на Заході не розуміють ні шизу Путіна, ні природу конфлікту між Росією та Україною", - додав експерт.

Загородній розповів, що Путіну така ідея, звісно, не подобається, тому що для нього це поразка. Адже окуповані області України він уже вписав у Конституцію Росії, заявивши, що Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області - це "російські території".

Якщо Путін погодиться на перемир'я, це точно спровокує серйозну внутрішньополітичну кризу, яка накладеться на економічну кризу, пов'язану з нафтою.

"Тому я не вірю в припинення вогню з 20 січня. Ви правильно підмітили: а хто гарантуватиме дотримання цього режиму? США кажуть, що готові дати такі гарантії, як у "корейському варіанті", але ж це передбачає присутність американських військ в Україні, як у Південній Кореї. Думаю, що розміщення американського контингенту в Дніпрі та Одесі буде вітатися Україною. Але поки що це не виглядає реалістичним", - зазначив Загородній.

Видно, що росіяни не готові прийняти навіть стартовий сценарій - заморожування по лінії розмежування. Тому я схиляюся до думки, що Україні нададуть більше зброї, щоб вона могла ефективно захищати себе.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході. Представник ОТГ "Луганськ" каже, що ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, при цьому проводить розвідку позицій ЗСУ для нового прориву оборони.

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Після того, як окупанти взяли у полон військових ЗСУ, вони змусили чоловіків роздягнутись догола.

На Курщині ЗСУ розгромили ворога та взяли полонених. Як пояснив аналітик Дмитро Снєгирьов, 26 окупантів вдалося взяти у полон українським десантникам, бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. У жовтні російські війська зазнали рекордних втрат на фронті.

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війна в Україні ЗСУ Тарас Загородній новини України мирні переговори з Росією
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