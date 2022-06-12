Канадський пенсіонер зірвав джекпот в $70 млн і віддасть частину грошей на відновлення України

Переможець лотереї Марсель Лусьєр/ montreal.ctvnews.ca

У Канаді переможець лотереї пенсіонер Марсель Лусьєр вирішив віддати частину виграшу на післявоєнну відбудову України.

Чоловік зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї, передасть частину коштів на післявоєнну відбудову України, повідомляє повідомляє CTV News.

Крім того, щасливчик має намір частину виграшу віддати на підтримку проектів, які допомагають дітям з аутизмом.

"Марсель Лусьєр сказав, що має намір використовувати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відновленні України і підтримку проектів за допомогою дітям з аутизмом", – йдеться в сюжеті.

Додамо, що пенсіонер також планує витратити виграні кошти на rруїз разом з дружиною. Як розповів чоловік, відпочинок планувався вже кілька разів, проте кожного разу скасовувався через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив мільярд гривень з резервного фонду на відновлення звільнених від російських окупантів територій.

Кошти, перш за все, підуть на ліквідацію наслідків військових дій та першочергове відновлення інфраструктури.

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