Ізраїль готує нарощування військової потужності: до чого готується держава

Через вісім тижнів буде представлено план величезного додаткового фінансування, щоб забезпечити незалежність у нарощуванні сил.

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Ізраїль готується збільшити оборону / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяг наголосив, що Ізраїль має намір збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

За словами Нетаньягу, через вісім тижнів буде представлено план величезного додаткового фінансування, щоб забезпечити незалежність у нарощуванні сил та іншого, що необхідно для нашої безпеки в найближчі роки, інформує Al Jazeera.

Водночас прем’єр-міністр, коментуючи статтю у The Wall Street Journal про нібито плани Ізраїлю провести "військову операцію" задля встановлення контролю над кордоном між Сектором Гази та Єгиптом, заявив, що рішення щодо захоплення Філадельфійського коридору ще не прийняте.

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Він зауважив, що "ізоляція угруповання "Хамас" шляхом оточення була метою дій у Газі", але "існує низка варіантів".

Нагадаємо, що Ізраїль взяв під контроль Сектор Гази, терористи в паніці тікають. Міністр оборони розповів про те, що в останні дні ізраїльські військові також активізували знищення тунелів ХАМАС.

Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. ХАМАС відпустить 50 заручників, з яких 30 неповнолітніх. Ізраїль відпустить 150 палестинських ув'язнених - жінок і неповнолітніх до 19 років.

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