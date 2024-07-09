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З Угорщини мчить допомога після удару РФ: головний опонент Орбана їде до Києва

Анна Косик
9 липня 2024, 17:15
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Політичний ворог нинішнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана оголосив про запланований візит до Києва.
Петер Мадяр, удар по "Охматдите"
Політичний опонент Орбана їде в Україну і везе допомогу постраждалим внаслідок атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Péter Magyar, ДСНС України

Колишній соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а нині - головний опозиціонер країни Петер Мадяр у Facebook повідомив, що планує 10 липня вирушити до Києва. Причиною візиту став ракетний удар країни-агресора РФ 8 липня.

Угорський політик підкреслив, що Росія вчинила дуже підступно, наносячи удар по медичному закладу "Охматдит", бо жодна дитина не повинна бути на війні і не може нічого з цим вдіяти.

Мадяр пообіцяв, що не просто приїде до Києва, а ще й привезе з собою медичне обладнання та іншу гуманітарну допомогу, яку зараз потребують постраждалі від російських ударів 8 липня.

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Зауважимо, що Петер Мадяр та його політична сила наразі є найбільшою загрозою для партії діючого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за останні 15 років, адже вони набрали 30% голосів на виборах до Європейського парламенту.

На противагу опозиційному лідеру сам Орбан, який минулого тижня відвідав країну-агресора Росію, ніяк не прокоментував вчорашній злочинний обстріл РФ цивільних об'єктів та медзакладів в Україні, внаслідок якого загинули десятки людей.

Хто такий Петер Мадяр?

Петер Мадяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли 15 березня 2024 року оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP - правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія.

Реакція світових лідерів і організацій на ракетний удар РФ 8 липня

Раніше повідомлялося, що США відмовляються знімати заборону для України на удари західним озброєнням по території РФ углиб більш ніж на 300 км. Американців навіть не переконала ракетна атака на Україну 8 липня.

Напередодні в ООН повідомили, що "ймовірно" у дитячу лікарню "Охматдит" влучила саме російська ракета, а не уламки після роботи української ППО.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив масштабний ракетний удар РФ по Україні вранці в понеділок, 8 липня, і пообіцяв, що буде ухвалено рішення про подальшу підтримку нашої країни.
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Угорщина Охматдет Віктор Орбан ракетний удар Ракетна атака на Україну
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