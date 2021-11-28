У ВООЗ назвали можливу причину появи штаму коронавірусу Омікрон / pixabay.com

Новий південноафриканський штам коронавірусу Омікрон (B. 1.1.529) міг утворитися в організмі людини, яка після перенесеного COVID-19 мала слабкий імунітет і не змогла повністю вилікуватися.

Заражений коронавірусом пацієнт з ослабленим імунітетом, який не вилікувався до кінця, міг носити вірус в організмі довгий час, завдяки чому він реплікувався, пояснила одну з гіпотез представниця ВООЗ Марія ван Керкхове в інтерв'ю Financial Times .

Вона зазначила, що фахівці ще не знають точної причини появи Омікрон-штаму. Зараз країни, де виявили новий штам, готуються відправити його зразки в агентства з біобезпеки по всьому світу.

За її словами, через два-три тижні вчені отримають результати досліджень ефективності наявних вакцин проти "Омікрона".

Коментуючи інформацію про новий штам коронавірусу, експерт закликала не звинувачувати країни, в яких його виявили. Реагувати на новий варіант вірусу, за її словами, потрібно адекватно і не піддаватися панічним настроям.

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Вона також нагадала про те, що у світі прогресує небезпечний covid-штам Дельта, через який продовжують вмирати пацієнти у всіх країнах.

"Не можна забувати, скільки людей ним заражені", - сказала представниця ВООЗ.

Вона додала, що за мутаціями коронавірусу, у тому числі і за штамом Омікрон, потрібно пильно стежити і проводити більше тестів.

Де і коли знайшли новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися у провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксований у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, майже 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув до країни з Республіки Малаві.

У яких країнах Європи зафіксували Омікрон

Перший випадок нового варіанту COVID-19 був виявлений у Бельгії. У Великобританії офіційно підтвердили два випадки зараження новим covid-штамом. Два випадки також виявили у Німеччині. Новий варіант коронавірусу також виявили і в Італії. У Чехії перевіряють на Омікрон людину, яка повернулася до країни з Намібії.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в межах якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B.1.1.529 під назвою "Омікрон".

Очільник Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним, як вірус Ебола.

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