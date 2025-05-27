У полоні РФ загинули понад 200 українських військових - Associated Press

Ще 245 українських військових були вбиті росіянами відразу після здачі в полон.

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Понад 200 українських військових загинули в полоні РФ / Колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, pixabay

Коротко:

У деяких випадках внутрішні органи полонених відсутні

У РФ намагаються приховати ймовірні тортури

Від початку повномасштабного вторгнення в російському полоні загинули понад 200 українських військових, багато хто з них помер від тортур. Про це пише Associated Press.

Зазначається, що з понад 5 тисяч українських військовополонених, яких Росія репатріювала в Україну, щонайменше 206 загинули в полоні. Ще 245 українських військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами відразу після здачі в полон.

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Очікується, що кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення й упізнання більшої кількості тіл, але судмедексперти стикаються зі значними труднощами під час визначення причин смерті, зазначило AP.

У деяких випадках внутрішні органи відсутні, а в інших - створюється враження, що синці або травми були приховані або видалені.

Українські чиновники кажуть, що часта репатріація понівечених тіл, що розкладаються, вказує на спробу РФ приховати ймовірні тортури, голод і погане медобслуговування в десятках в'язниць у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

AP взяло інтерв'ю у родичів 21 загиблого українського військовополоненого. Розтини, проведені в Україні, показали, що п'ятеро з них померли від серцевої недостатності (включно із солдатами, яким було 22, 39 і 43 роки), четверо померли від туберкульозу або пневмонії, ще троє померли відповідно від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.

ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських в'язницях як на ймовірну причину багатьох смертей. При цьому експерти підкреслюють: за нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати.

Обмін полоненими "1000 на 1000" - останні новини

Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.

Зокрема, у неділю, 25 травня, Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб.

Цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Крім того, додому повертаються 70 захисників Маріуполя.

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Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) - одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агентство засноване в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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