Генерал РФ віддає перевагу хлопцям: нові деталі секс-скандалу з Матовніковим

Російський генерал-лейтенант Олександр Матовніков, який потрапив у скандал з оголеним відео, вів інтимне листування з молодими чоловіками.
В Мережі опубліковали скріни з телефону, на яких зафіксовані повідомлення та інтимні фото, які йому пересилав невідомий молодий чоловік.
Відзначимо, що, судячи з характеру листування, Матовников добре знайомий з хлопцем, який відправляв йому свої "гарячі" фото.
"Привіт, я вже вільний", — написав російському генералу молодий чоловік.
При цьому він також відправив своєму високопоставленому партнеру фото, на якому зображений без брюк.
"Ммм, припини. Мені ще працювати", - відповідає молодому коханцеві Матовніков. При цьому він також повідомляє, що він ще має доповідати "першому".
Судячи з опублікованих фото, Матовніков планував гарячу зустріч зі своїм партнером в День святого Валентина 14 лютого.
Нагадаємо, раніше заступник головнокомандувача Сухопутними військами РФ, генерал-лейтенант, герой Росії Олександр Матовніков з'явився на оголеному відео, яке виклали в Мережі.
Відповідний відеоролик оприлюднив один з російських Telegram-каналів. На відео путінський генерал танцює на камеру без нижньої білизни.
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